Биткойн, который за последние несколько недель достиг новых максимумов, побивая рекорды один за другим, потерял 4,23% за последние 24 часа.

Подвижность на криптовалютном рынке продолжается. В частности, избирательный процесс в США создал позитивную атмосферу на рынке, создав предпосылки для серьезного роста стоимости многих криптоактивов, особенно биткоина. Однако в последние дни эта позитивная картина, похоже, сменилась некоторым спадом. Биткоин, пробивший на прошлой неделе уровень $100 000, в настоящее время продолжает свой нисходящий тренд.

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Курс биткоина падает / фото: ru.freepik.com

Биткоин, который за последние несколько недель достиг новых максимумов, побивая рекорды один за другим, за последние 24 часа упал до $93 тысяч со снижением курса на 4,23 %. Утром 25 ноября курс криптовалюты составлял $98 800, а на момент написания этой статьи цена актива находилась на уровне $92 920.