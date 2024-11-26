Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Курс Биткоин упал на 4,23 % за посление 24 часа
Биткойн, который за последние несколько недель достиг новых максимумов, побивая рекорды один за другим, потерял 4,23% за последние 24 часа.

Подвижность на криптовалютном рынке продолжается. В частности, избирательный процесс в США создал позитивную атмосферу на рынке, создав предпосылки для серьезного роста стоимости многих криптоактивов, особенно биткоина. Однако в последние дни эта позитивная картина, похоже, сменилась некоторым спадом. Биткоин, пробивший на прошлой неделе уровень $100 000, в настоящее время продолжает свой нисходящий тренд.

Примечание: Данная новость и приведенные в ней подробности не являются инвестиционным советом, она подготовлена только для того, чтобы предоставить информацию о последней ситуации с криптовалютами.

Курс биткоина падает / фото: ru.freepik.com

Биткоин, который за последние несколько недель достиг новых максимумов, побивая рекорды один за другим, за последние 24 часа упал до $93 тысяч со снижением курса на 4,23 %. Утром 25 ноября курс криптовалюты составлял $98 800, а на момент написания этой статьи цена актива находилась на уровне $92 920.

#криптовалюта #биткоин #курс биткоин
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
20
Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
14
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
4
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
20
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
1
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
В России запустили уникальное производство амаранта
1
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
+
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
2
Процессоры AMD Threadripper 9000 будут иметь от 16 до 96 ядер
+
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Графику S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили с Metro Exodus — разница есть, но незначительная
4
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
4
Intel Arc B580 с 12 ГБ памяти GDDR6 и производительностью на уровне RTX 4060 Ti появилась в сети
+

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
38
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
21
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
56
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
110
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
41
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
4
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
15

Сейчас обсуждают

Maxim Nagornov
14:16
А где гарантия, что это действительно так? Снимают себе бабосы за проект, рисуют фоточки. Этож золотой теленок/!
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
Dimkovski
14:14
Конечно коррекция будет после такого скачка. Ожидаю 80 и боковик. В конце декабря или 70 будет или 115
Курс Биткоин упал на 4,23 % за посление 24 часа
Cole Mcgrath
14:10
На пк играют а разы меньше, чем на мобильных гачах Увы приставки вымирают , проще геншин скачать, чем жалкие ремейки брать за 8к
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Джон Коннор
14:08
А кто из вас ХОЧЕТ покупать нынешние говно-игры? Ценники космос, содержание как из помойки, графика и физика 10 летней давности. Например я долго ждал Диабло 4, а она оказалась детской бегалкой, абсол...
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Nvidia&Intel Hater
14:08
Его надо называть -человек с плечетазовой аномалией,мне так объяснили.А то не корректно рукожоп звучит)
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Nvidia&Intel Hater
14:06
я не могу уже без смеха читать ни его опусы (все же пролистываю для поржать),ни комменты,которые отдельный вид искусства и самое главное тут
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Cole Mcgrath
14:06
Про портал это клоунада Только совсем конченные его купят с пол цены приставки
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Skyten
14:05
Правильно надо северным корейцам поставить, договор есть - есть.
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
si-cat
14:04
"... НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса, в том числе мнение по поводу необходимых мер реагирования..." А шо - кто-то, кроме либерастических навальнят, сих пор верит, что а...
В НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта
Джон Коннор
14:04
а что там озвучивать? звуки меча и топора?
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем