Boston Dynamics, одна из первых компаний, которая приходит на ум, когда речь заходит о человекоподобных роботах, сотрудничает с японским автогигантом Toyota.

Компания Boston Dynamics, чей 80%-контрольный пакет акций был приобретён Hyundai в 2020 году почти за 1 млрд долларов, теперь начинает сотрудничество с японским автопроизводителем Toyota. Эти две крупные компании будут работать вместе над созданием роботов.

Цель партнерства - объединить технологию Large Behaviour Models (LBM) от TRI с роботом Atlas от Boston Dynamics.

Отличительной особенностью этого партнерства является его направленность на фундаментальные исследования в области робототехники и открытый обмен результатами с научным сообществом.

Boston Dynamics обладает передовой платформой гуманоидных роботов, которая предлагает уникальные возможности для изучения продвинутого локомоторного поведения всего тела. В свою очередь, TRI уже давно занимается решением сложных задач с использованием методов обучения на основе искусственного интеллекта.

Расс Тедрейк, вице-президент TRI по исследованиям в области робототехники, и Скотт Куиндерсма, старший директор по исследованиям в области робототехники в Boston Dynamics, подчеркивают, что проект будет сосредоточен на основополагающих исследованиях. В частности, будут изучаться такие ключевые вопросы, как оптимальное сочетание тренировок для гуманоидных роботов и время активации визуального восприятия и действий.

В рамках проекта будут объединены физические возможности нового электрического робота Atlas с программированием и дистанционным управлением поведением двуруких манипуляторов. Собранные данные будут использованы для обучения продвинутых LBM (Lineament-based Models) и подкреплены симуляционными оценками.