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dima0782
Axiom Space и Prada показали скафандр, в котором астронавты Artemis III отправятся на Луну
Компания Axiom Space представила первый полный обзор нового скафандра для астронавтов Artemis III на Луне, который она разработала в сотрудничестве с Prada.

Artemis III станет исторической миссией, в ходе которой люди вернутся на поверхность Луны впервые с 1972 года. Цель НАСА настолько амбициозна, что в ней также участвуют SpaceX, которая разрабатывает лунный посадочный модуль на базе звездолета, и Axiom Space - компания, ответственная за скафандры, в которые будут одеты астронавты и которые она разработала в сотрудничестве с Prada.

Axiom Space совместно с итальянским модным домом только что опубликовали первый полный обзор своего нового скафандра, который будет использоваться в миссии Artemis III. Это Axiom Extravehicular Mobility Unit, или AxEMU, создание которого идет полным ходом в преддверии запуска, который состоится между концом 2026 и началом 2027 года.

Фото: Axiom Space

О любопытном альянсе между Axiom Space и Prada для работы над скафандром было объявлено в октябре 2023 года. Тогда компания, специализирующаяся на аэрокосмических разработках, заявила, что работа с итальянским домом моды направлена на использование достижений ее инженерного отдела, который занимается изучением новых материалов и их применением в области одежды.

«Опыт Prada позволил нам применить самые современные технологии и инновационные методы пошива, чтобы преодолеть разрыв между высокофункциональной конструкцией и эстетически привлекательной белой внешней оболочкой. Это обеспечит астронавтам ещё больший комфорт, а также улучшит характеристики материала», — заявляют разработчики скафандров.

Для Мэтта Ондлера, президента Axiom Space, работа с Prada - наглядная демонстрация того, чего может достичь межотраслевое сотрудничество. По словам представителей компании, итальянский бренд внес ценный вклад в защиту астронавтов от суровых условий на Луне, обеспечив при этом внешний дизайн, который «визуально вдохновляет» на будущее освоение космоса.

NASA выбрало компанию Axiom Space для разработки скафандра в 2022 году. В 2023 году компания показала прототип со своеобразным черным чехлом, единственной целью которого было скрыть от посторонних глаз свои запатентованные технологии. Prada разработала и изготовила внешнюю «кожу» AxEMU. Она имеет белый цвет, чтобы отражать тепло, и предназначена для защиты астронавтов от экстремальных температур Луны и лунной пыли.

Важнейший момент, над которым работали Axiom Space и Prada, - сделать скафандр для миссии прочным, но без ущерба для маневренности и комфорта. Самой главной особенностью скафандра является то, что он адаптируется к любому типу тела, независимо от размера, а также от того, мужчина это или женщина. Кроме того, он оснащен биометрическим мониторингом данных, возможностью подключения к сети 4G LTE, встроенным источником питания, оборудованием для жизнеобеспечения и перчатками, изготовленными на заказ, а также другими функциями.

Фото: Axiom Space

Axiom Space утверждает, что скафандр является модульным и эволюционирующим, что позволит адаптировать его для будущих миссий как на Луне, так и на низкой околоземной орбите. С точки зрения удобства использования, астронавты смогут совершать выходы в открытый космос продолжительностью не менее 8 часов или работать до 2 часов в условиях экстремального холода в лунных регионах вблизи полюсов, где постоянно присутствует тень.

Несмотря на то, что Axiom Space и Prada уже могут похвастаться дизайном и функциями скафандров, которые будут использоваться на Artemis III, впереди еще много работы. Компаниям еще предстоит завершить подводные испытания и окончательную проверку дизайна. Последняя будет завершена в 2025 году.

Напомним, что Artemis III изначально должен был состояться в конце следующего года. Однако НАСА отложило его вместе с Artemis II, чтобы устранить технические неполадки в космическом корабле Orion. Американская космическая администрация надеется завершить возвращение на Луну в сентябре 2026 года, хотя, по мнению правительства США, это может произойти не раньше 2027 года.

#axiom space #скафандр #artemis iii #полет на луну #миссия artemis #prada #миссия nasa
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В Милане показали созданные дизайнерами Prada скафандры, в которых астронавты полетят на Луну
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