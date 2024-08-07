Технология быстрой зарядки в смартфонах набирает обороты, и китайские производители лидируют в этом направлении.

В прошлом году на выставке MWC компания Xiaomi впервые продемонстрировала технологию быстрой проводной зарядки мощностью 300 Вт на телефоне Realme. Oppo также заявила, что разработала технологию быстрой зарядки, но до сих пор мы не видели ни одного телефона с ее использованием. Однако, согласно новой информации из Китая, Realme может запустить первую в мире технологию быстрой зарядки 300 Вт в предстоящей модели GT7 Pro.

Xiaomi и Realme использовали демонстрационное устройство емкостью 4100 мАч, когда впервые показали систему 300 Вт. В ходе демонстрации компания показала, что новая система доводит батарею до полного заряда всего за 5 минут. Согласно сообщениям, появившимся более года спустя, Realme включит систему 300 Вт в модель GT7 Pro.

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О модели Realme GT7 Pro известно не так много, но есть предположение, что устройство может стать первым телефоном на базе Snapdragon 8 Gen 4, который выйдет на рынок. Устройство, которое, как утверждается, получит сертификат водо- и пылезащиты IP69, также будет оснащено ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев под экраном. Что касается аккумулятора, то, по слухам, он будет иметь очень высокую емкость, например 6 000 мАч.