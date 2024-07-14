Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Водородный самолет Joby Aviation побил рекорд, достигнув дальности полета в 840 км
Компания Joby Aviation добилась большого успеха, пролетев 840 км на одном баке на своем самолете eVTOL (вертикальная посадка и взлет), работающем на водородных топливных элементах. В авиации постепенно разрабатываются транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

Компания Joby Aviation успешно протестировала свой самолёт eVTOL (электрический самолёт вертикального взлёта и посадки) на водородных топливных элементах. Во время полёта самолёт преодолел расстояние в 840 километров, что более чем в три раза превышает дальность полёта электрических самолётов на аккумуляторах.

Это расстояние стало рекордным для самолётов на водородных топливных элементах. Ранее самый дальний полёт на таком самолёте составил 248 километров.

реклама

Компания стремится разработать полностью электрические воздушные такси, но также инвестирует в самолёты на водородных топливных элементах из-за веса батарей. Хотя водородные топливные элементы пока не получили широкого распространения в автомобилях, они являются перспективным вариантом для воздушных транспортных средств, где вес имеет большое значение.

Самолёт Prosperity компании Autoflight, использующий батареи, установил рекорд дальности полёта в 250 километров. Однако этого запаса хода недостаточно для дальних поездок.

В связи с этим в 2021 году компания Joby приобрела немецкую компанию H2Fly, которая является пионером в области водородных самолётов. В сентябре прошлого года H2Fly провела пилотирование первого в мире электрического самолёта на жидком водороде под названием HY4.

Joby применила топливо на жидком водороде и систему питания на топливных элементах в прототипе eVTOL с наклонным ротором. Этот прототип уже преодолел 40 тысяч километров на аккумуляторной энергии. Электрический силовой агрегат с батареями был заменён на водородный, разработанный совместно с H2Fly.

Жидкий водород хранился в криогенном топливном баке при температуре -251 градус Цельсия и был изолирован вакуумным покрытием. Самолёт пролетел 840 километров с жидким водородом в баке и смог приземлиться с оставшимися 10% топлива.

Водород вступает в электрохимическую реакцию с кислородом воздуха в системе топливных элементов H2F-175, вырабатывая электричество, воду и тепло. Это электричество питает роторы и заряжает небольшую батарею в транспортном средстве. Эта батарея играет особенно важную роль в обеспечении энергии, необходимой для взлёта и посадки.

Компания Joby заявила, что дальность полёта такого самолёта, как H2Fly HY4, может достигать более 1500 километров. Этим достижением компания доказывает, что такие расстояния на водородных самолётах возможны. Joby Aviation представляет собой важный шаг на пути к декарбонизации воздушного транспорта.

#самолет #рекорд #joby aviation #самолет вертикального взлёта #самолет с водородным двигателем
Источник: h2fly.de
+
Написать комментарий (0)
GE Aerospace испытала прямоточный воздушно-реактивный двигатель для гиперзвуковых авиалайнеров
Sukhoi Superjet 100 после ремонта упал в Подмосковье во время тестового полета
Nintendo Switch установила рекорд долголетия среди консолей компании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай разрабатывает радар, способный точно отслеживать гиперзвуковые ракеты со скоростью 20 Махов
+
Инсайдеры назвали сроки появления новых скриншотов GTA 6
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
1
Названы 5 самых ожидаемых новшеств, которые появятся в грядущем iPhone 16
1
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
6
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
1
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Разработчики игр взывают к отзыву процессоров Core 13 и 14 поколений из-за проблем со стабильностью
15
Выпущен одноплатный компьютер Pine64 Quartz64 Zero стоимостью $15 с RK3566 и 1 ГБ оперативной памяти
+
23 июля будет представлен обновлённый смартфон Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version
+
Опубликованы изображения, характеристики и стоимость доступного смартфона POCO M6+ 5G
+
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1
Galaxy Ring не пойдет по пути Oura Ring, а предложит бесплатный доступ ко всем функциям
+
Разработчики Warframe заявили, что 80% сбоев на ПК геймеров возникают по вине процессоров Intel
2
Видеокарты Nvidia RTX 4070 Ti Super с графическим процессором AD102 поступили в продажу
1
Учёные обнаружили уникальное явление во вселенной – чёрную дыру средней массы
+
Southwest Airlines и Archer Aviation решили испытать воздушное такси в Калифорнии
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
49
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
8
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
33
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
12
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
2
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
23
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
31
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
13
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
1

Сейчас обсуждают

DIP48
23:20
Чукча не читатель ? https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20240714/2024_07_14_FABsaixt_q25uk2xf.s4b.mp4
Минобороны опубликовало видео удара по ВСУ новейшей управляемой бомбой ФАБ-3000
DIP48
23:18
Минобороны опубликовало видео удара по ВСУ новейшей управляемой бомбой ФАБ-3000
Дмитрий Вуди
23:18
Будет представлен 16 июля, но на Ютубе уже полно распаковок.
Изображения смартфона OnePlus Nord 4 показали его металлический корпус
Eppius
23:17
Какой еще нахрен блоггер... Итак все вполне очевидно кому и зачем нужно убрать Трампа.
Блогер Хинкл связал покушение на Трампа с его позицией по Украине
Red Chimbacket
23:15
Опять статья без смысла комп уже морально деграднул, народ бублика саниной обливает за 5000 серию, всем подавай 7000ную, чимба прошлый раз некроАпи тестил, сегодня некрожелезки в бой пошли... У меня ...
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
Юра Бренцис
23:13
Автор что-то долго пёк под булками и оно подгорело. Я не стал даже читать до конца. Омажей в ведьмак дофига, тут согласен. Но вспомним основы драматургии: есть 37 драматических ситуаций и это всё, леп...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Red Chimbacket
23:05
Чимба перелогинься, уже одни и те же фразы генерите, какой потенциал, что у вас за проблемы с ним, к урологу марш пока не поздно...
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Last Sunset
23:04
3.14здит
Минобороны опубликовало видеозаписи с применением ВКС России авиабомб ФАБ-3000
Дмитрий Нестеров
22:59
Чувак , сколько можно писать эту ахинею? У тебя проблемы с психикой или просто словесный понос? У тебя мозг отрофирован
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
Serg79h
22:59
Аффтора нытика в топку, эрыксина рулит и педалит. Проверено давно
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем