Компания Joby Aviation добилась большого успеха, пролетев 840 км на одном баке на своем самолете eVTOL (вертикальная посадка и взлет), работающем на водородных топливных элементах. В авиации постепенно разрабатываются транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

Компания Joby Aviation успешно протестировала свой самолёт eVTOL (электрический самолёт вертикального взлёта и посадки) на водородных топливных элементах. Во время полёта самолёт преодолел расстояние в 840 километров, что более чем в три раза превышает дальность полёта электрических самолётов на аккумуляторах.

Это расстояние стало рекордным для самолётов на водородных топливных элементах. Ранее самый дальний полёт на таком самолёте составил 248 километров.

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Компания стремится разработать полностью электрические воздушные такси, но также инвестирует в самолёты на водородных топливных элементах из-за веса батарей. Хотя водородные топливные элементы пока не получили широкого распространения в автомобилях, они являются перспективным вариантом для воздушных транспортных средств, где вес имеет большое значение.

Самолёт Prosperity компании Autoflight, использующий батареи, установил рекорд дальности полёта в 250 километров. Однако этого запаса хода недостаточно для дальних поездок.

В связи с этим в 2021 году компания Joby приобрела немецкую компанию H2Fly, которая является пионером в области водородных самолётов. В сентябре прошлого года H2Fly провела пилотирование первого в мире электрического самолёта на жидком водороде под названием HY4.

Joby применила топливо на жидком водороде и систему питания на топливных элементах в прототипе eVTOL с наклонным ротором. Этот прототип уже преодолел 40 тысяч километров на аккумуляторной энергии. Электрический силовой агрегат с батареями был заменён на водородный, разработанный совместно с H2Fly.

Жидкий водород хранился в криогенном топливном баке при температуре -251 градус Цельсия и был изолирован вакуумным покрытием. Самолёт пролетел 840 километров с жидким водородом в баке и смог приземлиться с оставшимися 10% топлива.

Водород вступает в электрохимическую реакцию с кислородом воздуха в системе топливных элементов H2F-175, вырабатывая электричество, воду и тепло. Это электричество питает роторы и заряжает небольшую батарею в транспортном средстве. Эта батарея играет особенно важную роль в обеспечении энергии, необходимой для взлёта и посадки.

Компания Joby заявила, что дальность полёта такого самолёта, как H2Fly HY4, может достигать более 1500 километров. Этим достижением компания доказывает, что такие расстояния на водородных самолётах возможны. Joby Aviation представляет собой важный шаг на пути к декарбонизации воздушного транспорта.