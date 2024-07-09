Apple наконец-то исправила проблему качества звука AirPods

Несмотря на то, что Apple AirPods известны своим высоким качеством звука, во время телефонных разговоров они не обеспечивали такого же качества. Пользователи сообщали, что во время телефонных разговоров звук был приглушенным и неразборчивым. Это доставляло значительные неудобства, особенно во время деловых встреч или важных разговоров.

Apple выпустит новое обновление прошивки для AirPods, которое исправит проблему с качеством звука. По данным Headphonesty, изменения, внесенные в новую бета-версию прошивки Apple, значительно улучшат качество звука во время телефонных разговоров.

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источник: unsplash / автор: Хоа Нгуен

С новым обновлением для Apple AirPods нормальная частота дискретизации 48 000 КГц будет поддерживаться, когда микрофон активен или когда наушники переключены в режим наушников. Благодаря этому звук будет звучать чище и естественнее. Как отмечают другие пользователи, это улучшение достигается за счет замены стереофонических входов на монофонические. Это позволяет сократить количество аудиоканалов с трех до двух: вместо двух входов (стерео) и одного выхода используется один вход (моно) и один выход. Такая схема делает человеческие голоса более разборчивыми.

Пока неизвестно, какие модели AirPods получат это обновление. Однако, скорее всего, улучшения получат новые модели AirPods 3 и AirPods Pro 2. Модель AirPods 4-го поколения, которую Apple планирует запустить осенью, также может получить эти улучшения.