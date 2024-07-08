Fuchsia OS, которая должна прийти на смену Android - когда выйдет новая операционная система?

Операционная система Google, известная как Fuchsia OS, долгое время привлекала внимание и вызывала интерес. Многие задаются вопросом: «Когда же она наконец выйдет?» Однако, кажется, что Fuchsia OS может занять своё место в мире Android-устройств благодаря неожиданному развитию событий.

Вместо того чтобы полностью отказываться от Android, Google, возможно, разрабатывает Fuchsia OS таким образом, чтобы она могла работать на Android-устройствах в качестве виртуальной машины. Это означает, что Fuchsia OS, которая была представлена в 2016 году и практически исчезла из поля зрения в 2021 году, может быть адаптирована для работы на Android.

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Fuchsia OS имеет другую инфраструктуру по сравнению с Android и ChromeOS. Не считая модифицированного подхода к ядру Linux, используемого в Android, операционная система, построенная на микроядре Zircon, разрабатывалась около 8 лет, если её развитие не было прервано Google.

Архитектура нового поколения с микроядром обеспечит преимущества в плане эффективности, гибкости и безопасности за счёт минимизации количества надёжного кода в системе. Согласно последним сообщениям от Fuchsia Gerrit, Fuchsia OS будет работать как виртуальная машина на Android-устройствах. Это означает, что при запуске приложений, требующих высокой безопасности, будет обеспечена более защищённая от кибератак рабочая среда.

Такие события могут означать значительные изменения в стратегии Google в области операционных систем. Fuchsia OS, виртуально работающая на Android-устройствах, может предложить пользователям более безопасную среду и в то же время создать новые возможности для разработчиков.