PUBG Mobile анонсировала ещё два скина от Lamborghini: Lamborghini Urus в синем цвете и Lamborghini Countach.

Ранее PUBG Mobile сотрудничала с известными автопроизводителями и предлагала игрокам автомобильные скины. В 2022 году было объявлено о сотрудничестве с Lamborghini, в результате которого появилось восемь новых скинов. Среди них:

Lamborghini Aventador SVJ Verde Alceo;

Lamborghini Estoque Metal Grey;

Lamborghini URUS Giallo Inti;

Lamborghini Aventador SVJ Verde;

Lamborghini Estoque Oro;

Lamborghini Urus Pink;

два скрытых скина.

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Теперь PUBG Mobile анонсировала ещё два скина от Lamborghini: Lamborghini Urus в синем цвете и Lamborghini Countach. Информация об этом была опубликована в официальном сообщении в социальной сети X, но не уточняется, когда именно эти скины станут доступны в игре.