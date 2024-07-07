Ранее PUBG Mobile сотрудничала с известными автопроизводителями и предлагала игрокам автомобильные скины. В 2022 году было объявлено о сотрудничестве с Lamborghini, в результате которого появилось восемь новых скинов. Среди них:
- Lamborghini Aventador SVJ Verde Alceo;
- Lamborghini Estoque Metal Grey;
- Lamborghini URUS Giallo Inti;
- Lamborghini Aventador SVJ Verde;
- Lamborghini Estoque Oro;
- Lamborghini Urus Pink;
- два скрытых скина.
реклама
Теперь PUBG Mobile анонсировала ещё два скина от Lamborghini: Lamborghini Urus в синем цвете и Lamborghini Countach. Информация об этом была опубликована в официальном сообщении в социальной сети X, но не уточняется, когда именно эти скины станут доступны в игре.