Galaxy AI, недавно представленный компанией Samsung, может стать платным уже совсем скоро.

Samsung собрала функции искусственного интеллекта, представленные в серии Galaxy S24, под названием Galaxy AI. На этом же мероприятии было объявлено, что Galaxy AI можно будет продолжать использовать бесплатно, но было неясно, что будет дальше. Теперь эта неопределенность начала проясняться. Samsung поделилась важным сообщением о будущем сервиса Galaxy AI.

Galaxy AI теперь добрался до старых моделей, таких как серия Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, Galaxy Tab S9, включая серию Galaxy S24. Некоторые из этих функций даже выполняются полностью на устройстве, а другие - в облаке. Пока эти функции бесплатны, но так будет не всегда.

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Согласно пресс-релизу, который Samsung распространила вчера, Galaxy AI будет бесплатным до конца 2025 года. В анонсе содержатся следующие утверждения: "Функции Galaxy AI на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy будут доступны бесплатно до конца 2025 года". Это говорит о том, что с 2026 года за Galaxy AI может взиматься плата.

С другой стороны, напомним, что другие приложения ИИ, такие как Google Gemini и ChatGPT, также изначально предлагались бесплатно. Однако затем появились Gemini Advanced, Copilot Plus, ChatGPT Plus с платными и более продвинутыми функциями. Поэтому Samsung может пойти по тому же пути и разграничить бесплатных и платных пользователей.

Соответственно, не исключено, что компания предложит платную версию Galaxy AI Plus, но подробности на этот счет пока неясны. Известно лишь, что бесплатная версия будет действовать только до конца 2025 года.