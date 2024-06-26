Компания Microsoft только что объявила о добавлении EA Sports FC 24 в свою библиотеку Game Pass, как раз в то время, когда ажиотаж вокруг Евро 2024 становится все выше и выше.

EA Sports FC 24 — это последняя игра в популярной серии футбольных симуляторов. Она была выпущена в сентябре прошлого года и теперь доступна подписчикам Xbox Game Pass через EA Play.

Игроки могут наслаждаться игрой на ПК или консоли с помощью Xbox, но для этого им необходимо иметь подписку Game Pass.

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FC 24 знаменует собой конец одной эпохи и начало другой. Поскольку сотрудничество студии с FIFA завершилось в прошлом году, было решено продолжить работу под собственным брендом. Однако, помимо смены названия игры, никаких изменений в других элементах, таких как команды и стадионы, не произошло. У студии есть отдельное лицензионное соглашение на использование этих элементов.

источникСогласно одному из сообщений, организация потребовала от EA оплату в размере 1 миллиарда долларов за право использовать название FIFA ещё четыре года. После того как EA прекратила переговоры, FIFA решила создать собственную игру.

«Если вы играете в футбольный симулятор, то это должна быть FIFA, она не может называться иначе», — заявил президент FIFA Джанни Инфантино. «Мы разрабатываем новые игры с новыми партнёрами, и, как и всё, что мы делаем, эта игра будет лучшей». Так что готовьтесь к новой игре FIFA!» — объявил он о начале работы над новым проектом.