Компания Apple объявила о том, что отложит выпуск своего Apple Intelligence из-за неопределенности нормативно-правовой базы в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA).

Компания Apple объявила о том, что приостанавливает распространение своего Apple Intelligence в Европе, поскольку компания должна соблюдать антимонопольные правила Европейского союза.

Apple Intelligence была анонсирована на WWDC несколько недель назад и, как ожидается, будет выпущена вместе с iOS 18 и iPhone 16. Более того, Apple Intelligence - это попытка Apple внедрить искусственный интеллект, поскольку новое обновление операционной системы Apple будет включать в себя множество функций, основанных на искусственном интеллекте, и полностью переработает Siri.

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Однако в пятницу Apple заявила, что определенные функции iOS 18 не будут распространяться в ЕС, а именно: зеркало телефона, улучшения SharePlay Screen Sharing и Apple Intelligence.

Почему? Согласно закону ЕС о цифровых рынках (DMA), компания обязана обеспечить совместимость своего устройства с конкурирующими продуктами и сервисами. Эти требования и общие правила DMA способствуют развитию конкурентной среды в ЕС, поскольку компании не могут препятствовать конкуренции.

Apple выразила обеспокоенность тем, что требования DMA по совместимости могут нарушить целостность их продуктов и поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных пользователей. В электронном письме, направленном в The Guardian, Apple заявила о готовности сотрудничать с Европейской комиссией для поиска решения, которое позволит им предоставить эти функции своим клиентам из ЕС без ущерба для их безопасности.

Еврокомиссия ответила на заявление Apple, заявив, что «привратники» могут предлагать свои услуги в Европе при условии соблюдения правил, направленных на обеспечение честной конкуренции.