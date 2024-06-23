м, которая за последние месяцы успела познакомиться с игроками Xbox и PC, быстро стала одним из самых играемых произведений в мире. На горизонте появилась PS5-версия популярной игры.

Palworld, открывшая ранний доступ на платформах Steam и Xbox в январе прошлого года, за короткое время успела набрать 2 млн одновременных игроков и обогнать такие проекты, как Counter-Strike 2, Dota 2, Elden Ring и Cyberpunk 2077. Игра, действие которой разворачивается во вселенной, похожей на Pokemon, в скором времени может выйти и на другие платформы.

После того как Palworld набрала популярность в последние месяцы, генеральный директор студии-разработчика Pocketpair заявил, что игра может выйти на другие платформы в ближайшее время. После этого заявления Pocketpair некоторое время хранила молчание, но, похоже, компания готовится сделать важный анонс.

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фото: Pocketpair

Баки, который работает комьюнити-менеджером в студии Pocketpair, сделал примечательный пост на платформе X. В сообщении говорится, что Palworld скоро придет на платформу PlayStation. Учитывая, что игра создается на Xbox One, можно ожидать, что Palworld появится на PS4, а также на PS5. Pocketpair пока не делала заявления по этому поводу, но версии игры для PS4 и PS5 будут официально анонсированы в ближайшие недели.