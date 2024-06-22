На ежегодной конференции для разработчиков компания Huawei официально представила HarmonyOS NEXT, следующую версию операционной системы собственной разработки, и объявила устройства, которые получат обновление.

HarmonyOS NEXT, новая версия HarmonyOS, называемая в Китае Hongmeng, была представлена на мероприятии HDC 2024. Вместо ядра Linux и кодовой базы Android Open Source Project (AOSP) операционная система использует полностью независимую архитектуру, построенную на ядре и системе Hongmeng от Huawei. Поскольку операционная система разработана с нуля, утверждается, что новая архитектура системы обеспечивает 30-процентное повышение производительности и 20-процентное энергосбережение.

HarmonyOS NEXT отличается возможностью подключения различных устройств. Разработчикам не нужно будет устанавливать приложения отдельно для каждого устройства; одной версии будет достаточно для обеспечения стабильного пользовательского опыта на экранах разных размеров в экосистеме Huawei. На мероприятии было продемонстрировано несколько популярных приложений, которые плавно работали на разных устройствах.

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Еще одно новшество HarmonyOS NEXT - непрерывность работы приложений. Например, видеозвонок, начатый на планшете, можно перенести на телефон одним касанием. Также система облегчает обмен файлами между устройствами. Например, во время работы над документом изображение, взятое с телефона, можно легко вырезать и вставить на планшет.

HarmonyOS NEXT интегрирует функции искусственного интеллекта непосредственно в систему. Huawei называет это Harmony Intelligence. В ней реализовано множество функций искусственного интеллекта, таких как визуальный рендеринг, восстановление голоса с помощью ИИ, направленное на помощь людям с нарушениями речи, Xiaoyi, которая облегчит жизнь пользователям с ослабленным зрением. Кстати, умный помощник Xiaoyi работает на базе Pangu Big Model 5.0. Теперь Xiaoyi больше не нуждается в слове для пробуждения. Он также способен анализировать контент, создавать графику из изображений и обобщать документы.

В HarmonyOS NEXT используется новая архитектура безопасности Star Shield, призванная обеспечить безопасность пользовательских данных. Эта архитектура предотвращает установку кодов и приложений, не соответствующих стандартам безопасности, шифрует данные из конца в конец, шифрует отдельные файлы с помощью уникальных ключей, хранящихся в аппаратной части устройства, и ограничивает ненужные разрешения приложений.

Huawei запустила бета-программу HarmonyOS NEXT для разработчиков. Сначала доступ к бета-версии получат устройства высокого класса, такие как серии Huawei Mate 60 и Mate X5, а также планшет MatePad Pro 13.2. Вслед за бета-версией для разработчиков в августе начнется более широкая бета-программа. На данном этапе обновление получат устройства серии Pura 70, Pocket 2, гарнитура FreeBuds Pro 3 и планшет MatePad Pro 11 (2024). Huawei утверждает, что стабильная версия доберется до флагманских устройств только в последнем квартале 2024 года. Для устройств среднего класса, таких как серия Nova, и бюджетных планшетов, таких как MatePad 11, программа бета-тестирования начнется в IV квартале, а финальный релиз состоится в 2025 году.