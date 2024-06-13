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6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого

Недавно завершившаяся WWDC 2024 не стала исключением. На ней было представлено множество новых функций, за которые фанаты Android попрекали Apple
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Мероприятия Apple - это всегда веселое время... для поклонников Android. Для фанатов другой стороны уже стало практически традицией проверять, какие из функций Android Apple решила адаптировать на этот раз. Недавно завершившаяся WWDC 2024 не стала исключением. На ней было представлено множество новых функций, за которые фанаты Android попрекали Apple. Давайте посмотрим, о чем они говорят.

AI означает Apple Intelligence

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Конечно, Apple стоит поблагодарить за то, что она представила свой новый ИИ с более креативным названием, чем просто "AI". Но Apple Intelligence - это, по сути, просто ИИ. Компания наконец-то присоединилась к тенденции, которая наблюдается в течение последнего года или около того.

Как и другие ИИ, Apple Intelligence помогает пользователям вводить текст. Он генерирует текст на основе подсказки. Он также может вычитывать и редактировать ваши электронные письма и сочинения.

Однако интереснее всего то, как он работает с изображениями. Genmoji - это, конечно, странное дополнение к репертуару инструментов Apple. Хотя он и учитывает внешность ваших собеседников, по сути, это просто генеративный искусственный интеллект, вплоть до того, как он выглядит.

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Положительным моментом является то, что это искусственный интеллект на устройстве. Apple обещает, что он не будет собирать ваши данные, так что это тоже плюс.

Возможность перемещать иконки


Пожалуй, самой странной "новой" функцией, которую добавила Apple, стала возможность переставлять иконки на главном экране. Начиная с iOS 18, пользователям больше не понадобится другое приложение, чтобы переместить иконки в нужное место на экране.

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Как бы мы ни старались смотреть на вещи в выгодном свете, трудно объяснить, почему Apple потребовалось столько времени, чтобы добавить функцию, о которой мы уже даже не задумываемся. В Android - да и практически в любом другом смартфоне - эта функция есть с незапамятных времен.

Это же касается и возможности менять цвета иконок. Google, особенно в базовой комплектации Pixel, уже позволяет пользователям настраивать цвета во всей системе.

Фото получает Коллекции

Как человек, который старается контролировать свои уведомления, самые постоянные предупреждения я получаю от фотоприложений, когда они напоминают мне об отдыхе, который я провел много лет назад. Нет, Google Фото, я не хочу вспоминать о том, как я ездил в отпуск со своей бывшей.

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С новыми обновлениями Apple выходит на ту же дорогу. В приложении "Фото" появилась возможность автоматически организовывать фотографии в специальные коллекции - прямо как в Google Фото. Если вы хотите вспомнить заветные моменты, ваш iPhone поможет вам. Если же вам нужны неожиданные напоминания о травматических моментах вашей жизни.

Функция магического удаления объектов


Говоря о "Фото", одной из самых тонких функций, на которой Apple не стала подробно останавливаться, стал новый инструмент Magic Eraser Clean Up. Впервые в устройствах Apple пользователи могут стирать нежелательные элементы со своих фотографий.

Да, это как Magic Eraser от Google. Правда, называется он по-другому, но это одно и то же.

Привязка окон к плиткам

Давайте пока оставим iPhone и посмотрим на MacBook. В грядущей macOS Sequoia появилась возможность расположить окна в удобные плитки на экране. Если вы хотите, чтобы перед вами работало больше одного приложения, система теперь поддерживает сетки.

Эта функция называется "плитка окон". Это очень кстати, поскольку в Windows такая функция существует уже довольно давно. Как и новая функция Apple, Microsoft позволяет пользователям автоматически привязывать окна приложений к равномерно распределенным местам на экране.

RCS наконец-то дебютирует

И наконец, давайте поблагодарим Apple за то, что она наконец-то поддерживает обмен сообщениями RCS. Вместо того чтобы оставаться при своем мнении, Apple теперь может отправлять изображения в высоком разрешении тем, у кого нет iPhone.

Хотя технически это не является революционным изменением в экосистеме Apple, это долгожданное расширение для тех, кто не использует устройства Apple. Кроме того, это признак того, что компания Apple начала действовать. Неважно, что у всех нас разные телефоны: безопасность и доступность важнее.

Пользователи iPhone часто отвечают на критику со стороны Android, говоря, что Apple популяризировала эти функции для всех. И хотя пользователи iPhone составляют значительную часть пользователей смартфонов, Android тоже не стоит на месте. Эти функции не популярны для Android, но только потому, что они уже повсеместно распространены. Никто из пользователей Android не радуется возможности расставлять иконки, потому что она уже давно есть.

Кроме того, это вовсе не нежелательные дополнения. На самом деле, стоит отметить, что Apple наконец-то получила функции, которые были у других. Равенство - это хорошо для конкуренции. В конечном итоге это будет полезно для всех.

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