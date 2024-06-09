Valorant выйдет в виде ограниченной бета-версии на консолях PS5 и Xbox Series X/S 14 июня. Будут доступны новые карты, режимы и поддержка кросс-игры.

Valorant — популярный тактический шутер от Riot Games — теперь будет доступен и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчики планируют провести ограниченное бета-тестирование игры с 14 июня, чтобы привлечь внимание широкой аудитории консольного мира.

Изначально Valorant была выпущена только для ПК в 2020 году. Однако теперь игроки на консолях смогут насладиться этой знаменитой FPS-игрой. Разработчики объявили, что 14 июня стартует ограниченное бета-тестирование Valorant на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

реклама

Консольная версия игры будет доступна в виде ограниченной беты, чтобы игроки могли ознакомиться с картами, игровыми режимами, персонажами и специальными способностями Valorant. Бета-версия продлится до июля и даст возможность игрокам испытать различные карты и режимы.

Новые игроки начнут игру с ограниченным количеством персонажей. Однако подписчики Xbox Game Pass получат преимущество — они смогут войти в игру со всеми разблокированными агентами.

Valorant на консолях будет поддерживать кросс-игру между платформами Xbox и PlayStation. Это означает, что игроки на консолях смогут играть и соревноваться с игроками на ПК на равных условиях. Кроме того, игроки смогут входить в игру со своих аккаунтов на ПК и переносить все свои предметы на консольные аккаунты.

Регистрация на консольную версию Valorant уже открыта. Игроки, приглашённые в бета-версию, получат уведомление по электронной почте и смогут пригласить до пяти друзей по реферальным ссылкам.