Galaxy Watch FE, доступная версия серии Samsung Galaxy Watch, начала появляться на Amazon еще до запуска.

Уже давно ходят слухи о том, что семейство Galaxy Watch пополнится доступной моделью FE. В подтверждение этого появились многочисленные утечки, в том числе с официального сайта Samsung. Однако цена и дата выхода смарт-часов оставались неопределенными. В последние часы появилась первая информация о цене и дате выхода Galaxy Watch FE.

После многочисленных утечек информация о Galaxy Watch FE появилась на сайте Amazon Italy. На странице не так много информации о смарт-часах, но она подтверждает варианты цвета: черный, серебристый и розовое золото. Размеры часов составляют 40x10x39 мм, а вес - 26,6 грамма.

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Но самое главное - цена Galaxy Watch FE составляет 199 евро, что, скорее всего, соответствует 199 долларам. Кроме того, поскольку цена 40-миллиметровых Galaxy Watch 6 в настоящее время составляет всего 189 евро, мы можем столкнуться с еще более привлекательной ценой благодаря акциям. Кроме того, ожидается, что Galaxy Watch FE выйдут на сцену 24 июня.

Возвращаясь к предыдущим утечкам, Galaxy Watch FE, по слухам, будут ребрендинговой версией Galaxy Watch 4, представленных в 2021 году. Соответственно, они получат 1,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 396 x 396 пикселей на передней панели, прочный корпус 5ATM/IP68/MIL-STD-810H, алюминиевый корпус и 30 часов автономной работы от аккумулятора емкостью 247 мАч.