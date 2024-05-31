Компания Konami объявила дату выхода Silent Hill 2 Remake на новом мероприятии Silent Hill Transmission. Сиквел классической игры в жанре хоррор, переделанный Bloober Team, выйдет на PC и PS5.

Дата выхода Silent Hill 2 Remake, которую с нетерпением ждут любители хоррор-игр, была официально объявлена. Konami не только сообщила, что игра выйдет на PC и PS5, но и выпустила 13-минутный геймплейный ролик. Трейлер демонстрирует впечатляющую и очень устрашающую графику Unreal Engine 5, которую Bloober Team использовала при создании новой игры.

Помимо трейлера, объявляющего дату релиза, Konami также выпустила видео, в котором команда разработчиков ремейка Silent Hill 2 рассказывает о своей работе над игрой. Также был выпущен ролик, в котором показаны голоса главных героев игры и актеры, выполняющие захват движений.

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источник: Konami

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября 2024 года для PC и PS5. Игра доступна для предварительного заказа в Steam по цене $32,99.

Кроме того, в сети появилось закулисное видео фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Это будет третий фильм по мотивам серии игр. В трейлере говорится, что фильм «скоро выйдет», но точная дата выхода не называется.