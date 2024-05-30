По сравнению с DImensity 7050, оба процессора серии Dimensity 7300 производятся по 4-нм техпроцессу.

Один из крупнейших чипмейкеров MediaTek анонсировал сегодня два новых процессора. Эти процессоры, получившие названия Dimensity 7300 и Dimensity 7300X, являются преемниками SoC Dimensity 7050. Оба варианта имеют окта-ядерную архитектуру, а D7300X способен поддерживать двойные дисплеи и складные телефоны. Давайте подробнее разберемся в последних предложениях.

Обе версии процессоров изготовлены по 4-нм техпроцессу и идентичны, за исключением поддержки дисплеев. Они имеют восьмиядерную архитектуру процессора, включающую 4 ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 ГГц и 4 ядра ARM Cortex-A55. Графический процессор ARM Mali-G615 выполняет обработку графики на борту и оснащен набором оптимизаций MediaTek HyperEngine. В целом, GPU позволяет добиться повышения энергоэффективности на 20% и ускорения FPS на 20%.

реклама

Процессоры Dimensity 7300 способны ловко справляться с функциями искусственного интеллекта. Неудивительно, что они продвигаются на рынке как процессоры ИИ, поскольку их можно использовать для решения различных задач искусственного интеллекта в смартфонах. Данные процессоры поддерживают LPDDR5 и LPDDR4x со скоростью до 6 400 Мбит/с. Кроме того, в них реализована поддержка сетей от 2G до 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.4, GPS и множества GPS-систем.

Далее, оба варианта поддерживают MediaTek Imagiq 950 с основной камерой до 200 Мп и 12-битным HDR-ISP. Что касается поддержки дисплеев, Dimensity 7300 может работать с WFHD+ при 120 Гц и FHD+ при 144 Гц, а Dimensity 7300X - с двумя дисплеями с частотой обновления до FHD+ @144 Гц. Это, пожалуй, единственное существенное различие между двумя моделями, благодаря чему 7300X подходит для двойных дисплеев, таких как складные и раскладные телефоны.

По сравнению с DImensity 7050, оба процессора серии Dimensity 7300 производятся по 4-нм техпроцессу, имеют более быстрые системы хранения данных (UFS 3.1) и APU 6-го поколения 655 для функций искусственного интеллекта и не только.