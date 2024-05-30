Компания Apple разместила объявление о вакансии старшего инженера-программиста Android в команду разработчиков приложений для Apple TV. Это было воспринято как подготовка к разработке приложения для Apple TV+.

По информации, доступной на данный момент, компания Apple планирует сделать своё приложение TV+ доступным для смартфонов и планшетов на базе Android.

Недавно мы узнали об этой новости из объявления о поиске сотрудника, опубликованного компанией Apple. Марк Гурман из Bloomberg обратил на него внимание. В объявлении говорится, что Apple ищет специалиста по разработке новых интересных функций для приложения, которое используется миллионами людей для просмотра и открытия телевидения и спорта.

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Apple пока не комментирует это объявление и его последствия. Гурман считает, что Apple может использовать этот шаг для того, чтобы привлечь новых пользователей, не вступая в прямую конкуренцию с Google.

Apple уже разработала программное обеспечение для Windows и разрешила использовать свои операционные системы для таких приложений, как Chrome и Gmail. Однако она не разрабатывала приложения для других платформ.

В мире существует более 3 миллиардов устройств на базе Android, и если объединить их с 2,2 миллиардами устройств Apple, то охват Apple TV+ мгновенно увеличится в два раза.

Поскольку объявление о поиске сотрудника появилось недавно, пока неясно, когда именно будет доступно приложение Apple TV+ для Android. Неизвестно также, сколько времени потребуется Apple для разработки этого приложения.