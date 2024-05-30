Недавно в сеть просочились тысячи страниц документов о секретном поисковом алгоритме Google. Компания прервала свое молчание по этому поводу и признала, что эти документы были настоящими.

Секретность поискового алгоритма Google — это как знаменитая формула Coca Cola. Однако недавно в Интернете появились тысячи страниц документов, раскрывающих подробности об этом алгоритме.

Утечка, состоящая из 2500 внутренних документов, содержит информацию о данных, которые собирает компания. Google пока не комментировала эти документы, но теперь официально подтвердила их подлинность.

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Утечка документов даёт беспрецедентный взгляд на работу поиска и показывает, что Google не был полностью честен в этом вопросе на протяжении многих лет. Документы описывают поисковый API Google, но не предлагают SEO-экспертам или владельцам сайтов конкретных инструкций о том, как стать номером один в поиске. Вместо этого они дают косвенные подсказки тем, кто уже разбирается в теме.

Утечка раскрывает такие темы, как сбор и использование данных Google, алгоритмы ранжирования, предпочтение, которое Google отдаёт сайтам на такие деликатные темы, как выборы, работа с небольшими сайтами и многое другое.

До сих пор подлинность этих документов вызывала сомнения, но представитель Google Дэвис Томпсон подтвердил их в электронном письме The Verge: «Мы предостерегаем от неверных предположений о Поиске, основанных на внеконтекстной, устаревшей или неполной информации. Мы предоставляем обширную информацию о том, как работает Поиск и какие факторы учитывают наши системы. Мы также работаем над тем, чтобы защитить целостность наших результатов от манипуляций».

Однако остаётся неясным, какие именно данные и сигналы на тысячах страниц документов используются для ранжирования поискового контента. Кроме того, информация может быть устаревшей, использоваться в образовательных целях или быть собранной, но не использованной для поиска. Тем не менее, документы дают больше ясности о том, какие сигналы учитывает Google при ранжировании сайтов.