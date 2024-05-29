Над Polaris, следующей игрой CD Projekt, работает более 400 человек, а полноценное производство проекта ожидается во второй половине 2024 года.

После выхода Cyberpunk 2077's Phantom Liberty компания CD Projekt полным ходом работает над Polaris, своим следующим большим многоигровым релизом. Сейчас польские разработчики работают над новой серией игр, созданной в продолжение вселенной The Witcher, и первая игра, Polaris, положит начало новой саге для фэнтезийной франшизы.

Пока CD Projekt не готова говорить о конкретике, но компания подтвердила, что большинство ее разработчиков прикреплены к Polaris. В настоящее время в студии работает 64 % от общего числа сотрудников Polaris, или 407 человек, и CD Projekt уверена, что игра вступит в основную разработку где-то во второй половине 2024 года. Это означает, что игра будет находиться в полном производстве, в то время как CD Projekt параллельно работает над другими играми - такими, как сиквел Cyberpunk 2077, Orion и новый IP, Hadar.

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«Самым крупным из новых проектов, судя по численности команды, а также по ходу текущей работы, является Polaris, грядущая первая часть новой трилогии Witcher. Сейчас над игрой работают более 400 человек, и мы планируем перейти к фазе производства во второй половине года", - сказал финансовый директор CD Projekt Group Петр Нелюбович в ходе сегодняшнего отчета о прибылях и убытках.

Студия также насчитывает 13 человек, работающих над «другими» проектами. В настоящее время CD Projekt анонсировала следующие игры: