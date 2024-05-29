После выхода Cyberpunk 2077's Phantom Liberty компания CD Projekt полным ходом работает над Polaris, своим следующим большим многоигровым релизом. Сейчас польские разработчики работают над новой серией игр, созданной в продолжение вселенной The Witcher, и первая игра, Polaris, положит начало новой саге для фэнтезийной франшизы.
Пока CD Projekt не готова говорить о конкретике, но компания подтвердила, что большинство ее разработчиков прикреплены к Polaris. В настоящее время в студии работает 64 % от общего числа сотрудников Polaris, или 407 человек, и CD Projekt уверена, что игра вступит в основную разработку где-то во второй половине 2024 года. Это означает, что игра будет находиться в полном производстве, в то время как CD Projekt параллельно работает над другими играми - такими, как сиквел Cyberpunk 2077, Orion и новый IP, Hadar.
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«Самым крупным из новых проектов, судя по численности команды, а также по ходу текущей работы, является Polaris, грядущая первая часть новой трилогии Witcher. Сейчас над игрой работают более 400 человек, и мы планируем перейти к фазе производства во второй половине года", - сказал финансовый директор CD Projekt Group Петр Нелюбович в ходе сегодняшнего отчета о прибылях и убытках.
Студия также насчитывает 13 человек, работающих над «другими» проектами. В настоящее время CD Projekt анонсировала следующие игры:
- Polaris - новая сага о Ведьмаке
- Sirius - новая игра о Ведьмаке с элементами мультиплеера
- Canis Majoris - ремейк Witcher 1 на движке Unreal Engine 5
- Project Orion - сиквел Cyberpunk 2077
- Project Hadar - новый IP