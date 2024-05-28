YouTube ввел новое ограничение для пользователей блокировщиков рекламы. Те, кто использует программное обеспечение для блокировки рекламы, автоматически переходят к концу видео.

В течение последних нескольких месяцев YouTube принимает меры против пользователей, которые используют блокировщики рекламы. Сначала на экране появлялось сообщение с просьбой отключить блокировщик, и это сообщение можно было проигнорировать, чтобы смотреть видео другими способами.

Однако теперь ситуация изменилась. YouTube больше не позволяет пользователям с блокировщиками рекламы смотреть видео. Когда пользователь начинает видео или пытается перейти к его части, YouTube сообщает о закрытии видео. При отключенном блокировщике рекламы видео воспроизводится без проблем.

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Многие считают, что это действие YouTube направлено на то, чтобы ограничить использование блокировщиков рекламы. Возможно, это так, но также есть вероятность, что проблема связана с самим блокировщиком. В прошлом ошибки в AdBlock могли приводить к медленной загрузке видео, и те, кто сталкивался с этой проблемой, обычно использовали именно AdBlock. Однако есть и сообщения о том, что проблема возникает и без использования блокировщика.