Новые режимы расширяют функциональность популярной мгновенной фотокамеры.

Компания Fujifilm объявила о выпуске на Ближнем Востоке INSTAX Mini 99, высококлассной версии популярной моментальной камеры Mini 90.

INSTAX Mini 99 имеет несколько новых функций, которые позволяют любителям моментальной фотографии расширить свои творческие возможности. Режим «Управление цветовыми эффектами» позволяет накладывать свет разных цветов непосредственно на пленку для получения шести различных цветовых эффектов. Также есть режим «Виньетка», который сужает отверстие объектива для создания художественных фотографий с фокусом на центральном объекте.

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INSTAX Mini 99 унаследовала многие функции успешной модели INSTAX Mini 90, включая режимы «Пейзаж/Марко» и «В помещении» для получения четких фотографий в различных ситуациях, режим «Спорт» для съемки быстро движущихся объектов и таймер автоспуска для групповых снимков. Также есть режимы Bulb и Double Exposure для более художественной съемки.

Корпус камеры был немного изменен и по-прежнему ориентирован на классическую эстетику и удобство использования. Матовый корпус, отделанный кожей, обеспечивает удобный захват и выглядит премиально. Он также предлагает привычные аналоговые элементы управления, такие как кольцо объектива для регулировки мощности и фокусного расстояния, а также диск для управления светом и яркостью.

В дополнение к выпуску INSTAX Mini 99 компания Fuljifilm также выпустит летом новую пленку мини-формата под названием «Photo Slide». Эта пленка призвана еще больше расширить уникальный диапазон отпечатков, получаемых с помощью новой камеры. Приложение для смартфона INSTAX UP! также было обновлено и теперь позволяет сканировать и сохранять снимки INSTAX в цифровом виде. В новой версии также добавлена функция «Альбом», которая позволяет упорядочивать отсканированные фотографии по темам и персонализировать их с помощью фонов.

INSTAX Mini 99 уже доступен во всех регионах Ближнего Востока и Северной Африки по цене $199.