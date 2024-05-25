Компания Google начала внедрять новую функцию, которая ускорит поиск песен на YouTube Music. Теперь поиск на YouTube Music можно осуществлять по пению, напеванию или воспроизведению песни.

В YouTube Music появилась функция, позволяющая пользователям искать по воспроизведению, пению или напеванию песни. Пользователи смогут получить доступ к новой функции, нажав на значок волны рядом с микрофоном в правом верхнем углу приложения YouTube Music.

Источник: freepik.com / Автор: freepikКогда приложение найдет музыку, оно предоставит пользователю возможность прослушать и сохранить песню напрямую. На странице результатов поиска будет показано название песни и исполнителя, название альбома, год выпуска, статус загрузки/прослушивания. На этом экране также появится иконка для быстрого поиска новых композиций.

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Новая функция поиска песен была впервые предложена пользователям Android и доступна в версии 7.02.