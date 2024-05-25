В YouTube Music появилась функция, позволяющая пользователям искать по воспроизведению, пению или напеванию песни. Пользователи смогут получить доступ к новой функции, нажав на значок волны рядом с микрофоном в правом верхнем углу приложения YouTube Music.
Когда приложение найдет музыку, оно предоставит пользователю возможность прослушать и сохранить песню напрямую. На странице результатов поиска будет показано название песни и исполнителя, название альбома, год выпуска, статус загрузки/прослушивания. На этом экране также появится иконка для быстрого поиска новых композиций.
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Новая функция поиска песен была впервые предложена пользователям Android и доступна в версии 7.02.