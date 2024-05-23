Компания Panasonic ухватилась за тренд на маленькие камеры, выпустив свою самую тонкую полнокадровую беззеркальную модель - Lumix S9. Но если другие камеры с похожими рамками, такие как Fuji X100VI и Ricoh GR III HDF, используют матрицы размера APS-C и несъемные объективы, то S9 - это полнокадровая беззеркальная камера, которая работает с полным спектром оптики L-Mount Alliance.



Создана с учетом мнения и влияния поколения Z



Чтобы обеспечить компактность камеры (2,9 х 5,0 х 1,8 дюйма, 1,1 кг), в S9 отсутствуют некоторые функции, которые считаются стандартными для полнокадровых камер: в ней нет видоискателя на уровне глаз и механического затвора. Отсутствие видоискателя может не понравиться опытным фотографам, но Panasonic говорит, что пришла к такому решению после опроса молодых фотографов на предмет обязательных функций для камеры. В данном случае вердикт был вынесен в пользу более компактного корпуса и стабилизации изображения внутри корпуса, которые поддерживает S9.

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Отсутствие механического затвора не так важно для многих случаев использования. Некоторые камеры с полностью электронным затвором страдают от искажений при съемке экшена, но в S9 используется тот же сенсор и процессор обработки, что и в S5 II - камере, которая доказала, что достаточно хороша для съемки дикой природы и спорта в режиме электронного затвора. Ожидается, что электронный затвор S9 удовлетворит потребности большинства фотографов, хотя отметим, что для съемки со вспышкой он не годится. S9 вообще не поддерживает съемку со вспышкой, у него нет встроенного в корпус стробоскопа. Несмотря на наличие холодного башмака для крепления аксессуаров, здесь нет электрических контактов для подключения внешней вспышки. Если съемка со вспышкой входит в круг ваших интересов, Lumix S5 II оснащена горячим башмаком и механическим затвором для синхронизации 1/250 секунды.



Другие функции обработки изображений, реализованные в S5 II, сохранились без изменений. В S9 используется то же самое оборудование для поддержки функции стабилизации изображения внутри корпуса, обеспечивающей компенсацию до 6,5 стопов по рейтингу CIPA, а также 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор и поддержка привода фокусировки со скоростью до 30 кадр/с с возможностью предварительного захвата, автофокуса с фазовой детекцией и распознаванием объектов, а также режима ручной мультисъемки с разрешением 96 МП. S9 даже имеет общую батарею с S5 II, рассчитанную на 470 снимков на одной зарядке. Камера также поддерживает зарядку по USB-C от повербанка.



Для снимков доступны форматы JPG и Raw, а видео записывается с 10-битным цветом в широкоэкранном формате 16:9 или с соотношением сторон 3:2. Последнее удобно для тех, кто хочет получить широкоэкранные, вертикальные и квадратные кадры из одного и того же видеоклипа. Для серьезных проектов предусмотрен режим 6K, а любители социальных сетей могут воспользоваться опцией 3.8K Lite для меньшего размера файлов. Разрешение 3,8K предназначено для передачи на экраны смартфонов.

S9 также добавляет пару новых функций цифрового зума. Crop Zoom работает с простыми объективами и позволяет получить более узкий угол, просто применяя кадрирование в камере к JPG и сохраняя их с меньшим размером пикселя. Hybrid Zoom расширяет эту функцию на зум-объективы и достаточно умна, чтобы на лету изменять кадрирование в зависимости от фокусного расстояния объектива. В обоих случаях фотография полного разрешения без кадрирования сохраняется в формате Raw, при условии, что в камере включена функция захвата Raw+JPG.



Что касается кадрирования снимков, то здесь поможет ЖК-дисплей с изменяемым углом обзора. Выдвижной дисплей по своим характеристикам соответствует большинству других беззеркальных камер: он имеет размер 3 дюйма, поддержку сенсорного управления и разрешение 1,84 миллиона точек.



Внешний вид и стиль



Внешний вид S9 - такая же особенность, как и его размер. Корпус камеры доступен только в черном цвете, но в комплекте с ним идут четыре варианта отделки кожзаменителем, так что вы можете выбрать тот, который соответствует вашему стилю. Багрово-красный, темно-оливковый и ночной синий цвета хорошо смотрятся на фотографиях. Темные оттенки придают корпусу камеры ощущение вневременного стиля. Если вы предпочитаете более скромный вид, то вариант Jet Black будет максимально незаметным.



В то время как многие камеры выпускаются с различными кожаными накладками, механизм обработки изображений в S9 тоже можно настраивать. В нем есть ожидаемые режимы JPG - стандартный, яркий, черно-белый и т. п., но есть и еще один шаг вперед - поддержка настраиваемых профилей изображения. Panasonic называет их LUTs, так как концепция похожа на Look Up Tables, которые используются в видеопроизводстве для творческой цветопередачи при монтаже.

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S9 поддерживает концепцию LUT. Она поддерживает до 40 настраиваемых LUT и включает кнопку для переключения между ними. Каждый LUT поддерживает настраиваемую цветопередачу и зернистость пленки. Вы можете создавать свои собственные образы или загружать те, что были созданы экспертами и самой Panasonic, через приложение Lumix Lab для смартфонов. Привлекательность заключается в удобстве и индивидуальности - использование LUT для придания изображению отфильтрованного вида занимает меньше времени, чем редактирование Raw-изображения с помощью Adobe Lightroom или другого настольного программного обеспечения, а поскольку вы можете создавать собственные профили, вы сможете придать изображениям и видео вид, соответствующий вашим личным эстетическим предпочтениям.



Для поддержки функции LUT компания Panasonic выпустила новое приложение Lumix Lab. Lumix Lab - это якобы замена давно существующего мобильного приложения Panasonic Image Sync. Оно обещает привнести несколько полезных функций, - более быстрое сопряжение и передачу файлов - и работает как полнофункциональное приложение для редактирования фотографий и видео. Panasonic сообщает нам, что готовящиеся к выпуску камеры Lumix также будут работать с приложением Lab, в то время как те, что уже есть на рынке, пока что ограничены старым приложением Image Sync. Ожидается, что ситуация изменится в течение следующего года, когда в приложение Lab будут добавлены новые функции - например, в нем отсутствует дистанционное управление. Lumix Lab можно бесплатно скачать для Android и iOS.



Маленькие объективы на подходе



В корпусе отсутствует рукоятка, что делает его более подходящим для использования с небольшими зумами и простыми объективами. Smallrig выпускает дополнительную рукоятку для тех, кто хочет иметь больше возможностей для захвата. Цены на него пока нет, но он обработан в соответствии с камерой, а также добавляет базовую пластину с прорезями типа «ласточкин хвост», чтобы его можно было крепить непосредственно к совместимым штативам.





Если вы предпочитаете обходиться без рукоятки, S9 работает с рядом подходящих небольших объективов, которые уже есть на рынке, включая тонкие объективы Sigma серии I.



Panasonic тоже работает над новыми маленькими объективами. Она выпускает объектив Lumix S 26mm F8 pancake prime для камеры. Этот объектив имеет только ручную фокусировку и фиксированную диафрагму, позволяющую делать снимки только при f/8, что может озадачить фотографов, предпочитающих полнокадровые камеры для получения размытого фона и эффекта боке.



Вместо этого 26mm F8 понравится документалистам и уличным фотографам, которым важнее получить большую часть мира в фокусе и сделать снимок в момент, без задержки, которую вносит система автофокуса.



26mm F8 довольно мал: он выступает всего на 0,71 дюйма от корпуса камеры и весит всего 60 гр.



Помимо ручной фокусировки, есть один существенный недостаток. Объектив не имеет резьбы для фильтра, поэтому нет возможности добавить нейтральную плотность для поддержки фотографий с длинной выдержкой или правильного угла затвора для видеосъемки при ярком освещении. Несмотря на это, Panasonic утверждает, что оптическое качество намного лучше, чем у аналогичных небольших объективов с ручной фокусировкой. Нам предстоит проверить, так ли это на самом деле, но, по крайней мере, цена S 26mm F8 привлекательна - 199,99 долл.





И хотя S9 выходит на рынок с зумом S 20-60mm F3.5-5.6 в качестве стартового объектива, на подходе новый, более компактный зум. Lumix S 18-40mm F4.5-6.3 охватывает чуть более широкий угол, а его оптика убирается в корпус для хранения, чтобы объектив не занимал много места в вашей сумке.



Цена и доступность



Ожидается, что S9 появится в магазинах в конце июня и будет стоить 1499,99 долларов в корпусе Jet Black или 1799,99 долларов в комплекте с объективом Lumix S 20-60mm во всех четырех цветовых вариантах: Малиново-красный, Темно-оливковый, Черно-желтый или Ночной синий. Кроме того, в течение ограниченного времени покупатели, предварительно заказавшие камеру в корпусе или комплекте, получат в подарок объектив Lumix S 26mm F8.