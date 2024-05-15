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dima0782
Kia анонсирует модель EV6 2025 года, которая оснащена датчиком считывания отпечатков пальцев
Компания Kia анонсировала модель 2025 EV6. Помимо незначительных изменений в дизайне и технических характеристиках, этот автомобиль теперь оснащен датчиком считывания отпечатков пальцев.

Южнокорейский автомобильный бренд Kia представил на мероприятии модель EV6 2025 года. EV6 является одним из самых мощных автомобилей Kia и получил более привлекательный внешний вид благодаря проделанной работе. 

Благодаря обновленному дизайну фар Kia EV6 приобрел новый облик. Эти светодиодные фары делают дизайн автомобиля более агрессивным. Однако в задней части кроссовера изменений не произошло. Полноразмерная светодиодная полоса, закрывающая крышку багажника, также появится на 2025 EV6. Среди неизменных деталей дизайна выделяются дверные ручки, утопленные в кузов.

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Переходя к интерьеру автомобиля, мы видим, что изменения совсем небольшие. 12,3-дюймовый полностью цифровой дисплей приборов и экран информационно-развлекательной системы в модели EV6 2024 года сохранились в прежнем виде. Однако логотип Kia на рулевом колесе больше не располагается по центру. Кроме того, одним из заметных изменений в интерьере стало добавление датчика считывания отпечатков пальцев. Благодаря этому датчику потребители смогут заводить свои автомобили.

Kia также внесла некоторые коррективы в моторную часть EV6. Версия RWD будет по-прежнему выдавать 225 л.с., а версия AWD - 320 л.с. Однако вместо батареи емкостью 77,4 кВт/ч в EV6 будет использоваться более мощная батарея емкостью 84 кВт/ч. Такая батарея обеспечивает запас хода около 500 км в тестах, проведенных в Южной Корее.

Kia пока не предоставила информацию о ценах на EV6 2025 года и не сообщила, когда автомобиль выйдет на рынок. Однако стоит отметить, что этот автомобиль уже продается в Турции и будет доступен по цене от 1 920 000 TL (5 437 440 рублей по нынешнему курсу) с 14 мая 2024 года. Маловероятно, что новый EV6 будет стоить дешевле этой цены.

#авто #kia #ev6 2025
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