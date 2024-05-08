Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Google Med-Gemini превзошел другие модели ИИ и профессиональных врачей
Компания Google представила Med-Gemini - семейство передовых моделей искусственного интеллекта, специализирующихся в области медицины.

реклама

Компания Google представила Med-Gemini - семейство мультимодальных (многомодальных; текстовых, визуальных и т. д.) моделей, построенных на базе Gemini и предназначенных специально для сферы здравоохранения. Хотя модели еще не доступны для публичного или бета-тестирования, технологический гигант опубликовал подробную исследовательскую работу на сайте arXiv. Подробные примеры и сравнения показывают, что Google Med-Gemini превосходит другие ИИ и реальных врачей.

На подходе медицинский искусственный интеллект

реклама

Каждый день врачи-люди лечат множество пациентов с различными потребностями и методами лечения. Для оптимального лечения врачам необходимо знать предыдущие истории болезни своих пациентов. Они также должны быть знакомы с текущими методами лечения. Кроме того, существуют отношения между врачом и пациентом. Одним словом, быть врачом - профессия не из легких. С другой стороны, пересечение искусственного интеллекта и медицины развивается довольно быстро. Последний пример тому - Google Med-Gemini, семейство передовых моделей искусственного интеллекта, специализирующихся на медицине.

Источник: ru.freepik.com / Автор: freepik

Примечательной особенностью Google Med-Gemini является возможность работы с длинным контекстом, что позволяет лучше обрабатывать медицинские записи и научные статьи. Эта возможность длинного контекста позволяет моделям делать последовательные выводы из больших объемов данных, таких как часы видео или десятки часов аудио. Кроме того, все модели ИИ являются мультимодальными: они могут выдавать текст, изображения и видео.

Как следует из названия, семейство Med-Gemini основано на существующих моделях Gemini, но с изменениями, ориентированными на медицину. В семейство Med-Gemini входят четыре различные модели: Med-Gemini-S 1.0, Med-Gemini-M 1.0, Med-Gemini-L 1.0 и Med-Gemini-M 1.5.

В Med-Gemini компания Google включила доступ к веб-поиску для улучшения клинической оценки. Кроме того, Med-Gemini обучается на MedQA - вопросах с несколькими вариантами ответов, представляющих собой вопросы американского экзамена на получение медицинской лицензии (USMLE) и предназначенных для проверки медицинских знаний и суждений.

Превосходит GPT-4 по всем критериям

Med-Gemini удалось превзойти GPT-4, самое продвинутое семейство OpenAI, по всем 14 протестированным медицинским критериям. В 10 из этих критериев ему удалось получить наивысшую оценку. Это означает, что человеческие врачи были превзойдены. Сообщается, что Med-Gemini-L 1.0 превосходит своего предшественника Med-PaLM 2 на 4,5 % с точностью 91,1 % на экзамене MedQA (USMLE).

Med-Gemini также превзошел GPT-4 в среднем на 44,5 % в 7 мультимодальных сравнениях, включая NEJM, который включает изображения сложных клинических случаев, диагностированных из списка десяти. Med-Gemini также преуспел в скрининге в MIMIC-III, большой общедоступной базе деидентифицированных медицинских данных пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии. Информация в этих историях болезни может быть очень длинной. Кроме того, есть факторы, увеличивающие количество ошибок, такие как опечатки и сокращения. Несмотря на это, модель успешно справилась с поставленными задачами.

По мнению ученых, в своем нынешнем виде Med-Gemini является «многообещающим» исследованием. Хотя в реальных тестах она может точно соответствовать требованиям пациентов и врачей, исследователи подчеркивают, что необходима дополнительная работа. Однако признают, что даже в своем нынешнем виде машина может обеспечить врачам значительную экономию времени.

#google #искусственный интеллект #медицина #med-gemini
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
1
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
4
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
10
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
2
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
В Сети появились кадры уничтожения FPV-дроном в зоне СВО очередного танка M1 Abrams
1
Казахстан становится всё больше зависим от энергоресурсов из России
+
Инсайдер поделился информацией о материнских платах Intel 800-й серии для процессоров Arrow Lake
+
Digital Foundry обнародовали свежие данные о технических характеристиках Sony PlayStation 5 Pro
+
В Калифорнии построили мост ценой в 11 млрд долларов, упирающийся в холм
2
Уоррен Баффет вновь заявил, что искусственный интеллект представляет опасность, сравнимую с ЯО
+
NVIDIA в 2024 году выпустит только флагманскую GeForce RTX 5090, остальные - в 2025 году
4
ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром
+
В ВС РФ показали обновлённую версию танка "Царь-мангал" с минным тралом и "двойной защитой"
+
Digital Trends: Многие пользователи переходят обратно на Windows 10
10
Сотовые операторы США просят $3 млрд на замену оборудования Huawei и грозят массовыми отключениями
3

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
31
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
20
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
82
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
274
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
241
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
19

Сейчас обсуждают

АЕV
00:36
Как там сынок то поживает в клятой США?)))
Медведев дал ёмкую характеристику западным политикам, рассуждающим об эскалации конфликта на Украине
АЕV
00:35
Я не горю желанием умирать за ОПГ озеро и их капиталы , ты видимо то же, диванный воин
«Путин посылает сигнал»: западная пресса обсуждает начало подготовки ВС РФ к ядерным учениям
Александр Нокиа
00:33
Интересно а тайваньский-цыган знает что наценка на его ИИ грелки 300-500%(в зависимости от клиента) от себестоимости. Даже огрызок себе такое не позволял.
Nvidia ведёт переговоры с поставщиками памяти HBM для снижения цен на продукцию
АЕV
00:33
Такая внезапная что да же в интернетах про нее написали)))
Беларусь и РФ проведут совместную внезапную проверку носителей ядерного оружия
АЕV
00:32
И что? На своей же территории применяют а не на территории США. По США то врятли будут ибо семьи и детки живут там а вот по Воронежу легко)))
В Пентагоне не увидели признаков готовности РФ применить ядерное оружие
Лев Колл
00:24
Не знаю но у меня стоит БП 2017 года на 500 ватт и питал он только проц со встройкой AMD A10 5700. С 2023 начал обновлять железо сначала купил видюху в виде rx580 2048sp. После купил проц с мамкой в ...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Eppius
00:12
Надо наземное ядерное испытание провести и сразу все увидится.
В Пентагоне не увидели признаков готовности РФ применить ядерное оружие
Cowboy Huggies
00:04
Интель нам обещал 10 ГГц во времена пентиума 4, но у них потом что-то пошло не так.
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
Евгений Попов
23:59
Всё не помню, конечно, но помню очень многое и, разумеется, вполне свободно ориентируюсь. Иначе было бы странно. И уж точно помню почему вкладка открыта. Так найти порой даже что то проще. И в третий...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
VRoman
23:53
128 ГБ памяти или всё же хранилища?
Apple iPad Air 2024 года: минимум 128 Гбайт памяти, версия с 13-дюймовым экраном и чип M2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем