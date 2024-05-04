Samsung полностью останавливает обновление до One UI 6.1 на Galaxy S22 из-за критических проблем с загрузкой устройства после установки новой версии.

Обновление One UI 6.1 - одно из самых долгожданных для пользователей. Samsung начала распространять эту новую версию на Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3, Z Flip 4 и Z FLip 2, а также на Galaxy S21 и S22. Однако, похоже, последние не слишком довольны новыми функциями, включенными в One UI 6.1, из-за ошибок, появившихся при смене версии.

Каково же было решение Samsung? Остановить обновление до One UI 6.1 на Galaxy S22. Основная причина - ошибки, которые начали проявляться на Samsung Galaxy S22 после обновления, являются проблемами определенной важности и, следовательно, не могут быть проигнорированы, поскольку напрямую влияют на пользовательский опыт.

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Среди основных проявившихся проблем - как ошибки экрана блокировки, так и некорректная работа при загрузке устройства после установки обновления. Баги One UI 6.1 затрагивают модели Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra попеременно.

О проблемах с обновлением One UI 6.1 от Samsung стало известно благодаря пользователям из Южной Кореи. Официальные форумы компании в этой азиатской стране заполнены жалобами на различные ошибки, с которыми они сталкиваются после обновления на своих Samsung Galaxy S22.

В ответ на жалобы Samsung приняла адекватные меры и решила приостановить распространение обновления One UI 6.1 в попытке смягчить проблемы пользователей. Остальной мир еще не успел познакомиться с новой версией, и теперь придется подождать еще дольше, чтобы получить такую возможность.

Планы Samsung, похоже, направлены на устранение этих проблем, но что делать с теми, кто обновился до One UI 6.1? Ожидается, что Samsung вскоре выпустит патч, который устранит проблемы с загрузкой устройств. Хотя пока нет точной даты, компания уже работает над этим.

Впрочем, всем пользователям устройств семейства Galaxy S22 стоит воздержаться от обновления.