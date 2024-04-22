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dima0782
Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
Китайская компания Weichai Power представила первый в истории дизельный двигатель с внутренним термическим КПД 53,09%. В новом двигателе компания уделила особое внимание подаче топлива, впуску воздуха, сгоранию и снижению трения.

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Новейшие технологические разработки отрасли были представлены на Всемирном конгрессе двигателей внутреннего сгорания 2024, который прошел в Тяньцзине, Китай. На этом мероприятии компания Weichai Power представила первый в мире дизельный двигатель с собственным тепловым КПД 53,09 %. Это достижение компании было официально одобрено международной испытательной организацией TÜV SÜD и Китайским центром автомобильных технологий и исследований. Обе организации заявили, что уровень эффективности двигателя является мировым рекордом.

С момента изобретения дизельного двигателя внутреннего сгорания 127 лет назад ученые и инженеры по всему миру пытаются повысить тепловую эффективность этих двигателей. Компания Weichai Power работает над созданием двигателя с высоким тепловым КПД с 2015 года. Команда, созданная в этом направлении, достигла важной вехи, представив 16 сентября 2020 года свой дизельный двигатель с рекордным тепловым КПД кузова 50,23 %. Компания продолжила свой значительный прогресс, увеличив тепловую эффективность двигателя до 51,09 %, а в 2022 году она достигла 52,28 %.

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Опираясь на предыдущие достижения, исследовательская группа Weichai Power усовершенствовала четыре важнейшие системы: сгорания, забора воздуха, распределения топлива и трения. Благодаря этим усовершенствованиям впервые в мире был преодолен барьер тепловой эффективности в 53 %. Исследователи утверждают, что это достижение сравнимо с тем, как если бы человек пробежал 100 метров менее чем за 9 сек.

Weichai Power утверждает, что ее новые двигатели позволят повысить экономичность дизельного двигателя примерно на 14 % по сравнению с обычными двигателями, представленными на рынке с уровнем тепловой эффективности 45-46 %. По данным компании, это означает ежегодную экономию топлива в размере около 31 млн тонн и сокращение выбросов в атмосферу на 97 млн тонн CO2. Эти цифры основаны на данных по китайскому рынку.

Однако компания приводит и более сложные примеры. С новым двигателем тяжелый трактор, проезжающий 250 000 км в год, может сэкономить около 12 000 л дизельного топлива в год. Такая экономия равна более чем $13 000 ежегодных расходов на топливо в Китае. Weichai Power утверждает, что этот технический прорыв окажет влияние на различные отрасли, такие как строительная техника, сельскохозяйственное оборудование, суда, энергетическое оборудование, а также транспорт.

#двигатель #дизельный двигатель #weichai power
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