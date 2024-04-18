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dima0782
Samsung представила сверхскоростную память LPDDR5X с пропускной способностью 10,7 Гбит/с
Компания Samsung продолжает внедрять инновации в области мобильной памяти, выпустив новое поколение памяти LPDDR5X. Последняя версия превосходит предшественницу по скорости, предлагая впечатляющую производительность в 10,7 Гбит/с. Новые чипы найдут применение, прежде всего, в графике и приложениях искусственного интеллекта.

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Мобильные устройства, не только мобильные телефоны и планшеты, но зачастую и ноутбуки, как правило, используют высокоскоростную память LPDDR. Они характеризуются высокой скоростью, но при этом низким энергопотреблением, и Samsung подготовила их следующую итерацию. Новые чипы LPDDR5X обеспечивают скорость 10,7 Гбит/с на контакт, что является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими версиями. Это довольно важный параметр, поскольку от скорости этой памяти зависит все большее количество возможных задач, которые может выполнять компьютер.

Помимо общей скорости работы компьютера (определяемой скоростью работы оперативной памяти), этот параметр также оказывает большое влияние на производительность графики, так как эта память может использоваться интегрированными в процессоры графическими процессорами, и максимально быстрый доступ к ней также влияет на итоговую производительность графики. Современные мобильные процессоры также имеют встроенные NPU для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта, и здесь также очень важна высокая пропускная способность памяти. Впрочем, новые чипы могут найти применение и в различных типах ускорителей или в автомобильном секторе.

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Samsung выпускает эту память по 12-нм техпроцессу, и, по словам производителя, она на 25 % производительнее и на 30 % более емкая по сравнению с предыдущим поколением. Таким образом, в одном чипе можно будет производить 32 ГБ мобильной DRAM. Энергоэффективность также была увеличена - на 25 %. Это позволит продлить время автономной работы, а также несколько снизить затраты на электроэнергию (что особенно важно для промышленных компьютеров).

#samsung #lpddr5x #память lpddr5x
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Компания Samsung представила новую память LPDDR5X
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