Южнокорейские СМИ пишут о том, что компания Intel проводит расследование в связи с нестабильностью процессоров на базе архитектуры Raptor Lake.

Южнокорейское подразделение компании Intel проводит расследование по поводу нестабильной работы процессоров на базе архитектуры Raptor Lake, которая может вызывать проблемы в играх, в том числе в Tekken 8.

Пользователи по всему миру сообщают о подобных проблемах, однако Intel пока не предоставил четких доказательств или официального подтверждения связи проблемы с его процессорами.

реклама

Проблема с недостаточной видеопамятью в игре Tekken 8 возникает только на процессорах Intel Core 13-го и 14-го поколений. Эта проблема стала распространенной только с конца февраля, и многие пользователи подтвердили ее наличие на различных платформах, а ютуберы опубликовали видеоролики, подтверждающие ее существование.

Кроме того, компания Intel также столкнулась с аналогичными проблемами в других играх, работающих на движке Unreal Engine.

Пока Intel не подтвердила проблему и не сделала официальных заявлений, некоторые пользователи рекомендуют снижать тактовую частоту и напряжение для повышения стабильности игр, хотя это может привести к аннулированию гарантии.