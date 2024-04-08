Передовые процессы упаковки чипов необходимы для высоко востребованных графических процессоров искусственного интеллекта компании Nvidia. В связи с этим стало известно, что Samsung теперь будет производить продукцию для Nvidia.

Компания Samsung уже некоторое время прилагает активные усилия, чтобы сделать Nvidia своим клиентом, и, похоже, ей это удалось. Согласно новому сообщению, Samsung получила заказ от Nvidia на передовую упаковку чипов для графических процессоров искусственного интеллекта компании. Nvidia выполняла свои процессы по упаковке чипов в TSMC, которая также является производителем GPU. Однако, похоже, упаковочных мощностей TSMC оказалось недостаточно.

По данным источников TheElec, команда Samsung Advanced Package (AVP) предложит Nvidia interpose и I-Cube, то есть поддержку 2.5D-упаковки. Однако Samsung не будет заниматься производством GPU и HBM для Nvidia, по крайней мере, пока. Их будут производить другие компании, а в процессе 2.5D-упаковки формы чипов (CPU, GPU, I/O, HBM и другие) будут размещаться на интерпозере компанией Samsung.

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Для тех, кто не знает, Samsung называет свою технологию 2,5D-упаковки I-Cube, а TSMC - CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate). Эти передовые технологии упаковки чипов используются для графических процессоров Nvidia A100, H100 и следующего поколения Blackwell B200. Samsung, в свою очередь, работает над поиском клиентов для своей услуги 2.5D-упаковки с прошлого года.

В то время как технологический гигант предлагает клиентам свой собственный дизайн межслойных пластин, Samsung, как сообщается, будет поставлять 2.5D упаковку с четырьмя чипами HBM сверху для Nvidia. Также подчеркивается, что южнокорейский технологический гигант уже обладает технологией упаковки для размещения восьми чипов HBM.

Однако тот факт, что Nvidia также будет использовать Samsung, можно свидетельствовать о том, что мощности TSMC в области CoWoS недостаточно. Хотя TSMC удвоит производство CoWoS в этом году, Nvidia и другие компании продолжают наблюдать высокий спрос на чипы ИИ. Nvidia уже продолжает производство своих решений A100, H100 и H200, даже когда выходят графические процессоры нового поколения B100 и B200.