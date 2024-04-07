Пользователи RTM обнаружили блоки, нацеленные на определенные приложения для настройки.

Недавно выяснилось, что компания Microsoft отключила сторонние приложения для изменения интерфейса в Windows 11 версии 24H2 RTM, что, несомненно, вызовет негативную реакцию. Несмотря на то, что поломка подобных приложений в крупных обновлениях не является неожиданностью, Microsoft явно заблокировала некоторые приложения, ссылаясь на проблемы со стабильностью и безопасностью, что было оспорено одним из сторонних производителей приложений.

Грядущая версия Windows 11 - это долгожданное обновление, выход которого ожидается через несколько месяцев. Это обновление будет обладать множеством интересных и полезных функций, но, возможно, придется пойти на компромисс: Microsoft создала блоки, не требующие больших усилий (по крайней мере, пока), для приложений, предназначенных для настройки.

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StartAllBack и ExplorerPatcher предоставляют возможности настройки интерфейса Windows 11, позволяя пользователям переключиться на привычный интерфейс Windows 10. StartAllBack, одно из известных приложений для настройки, показало, что имя его исполняемого файла жестко заблокировано, что свидетельствует о том, что Microsoft принимает меры против конкретных приложений. При попытке установить эти приложения Windows 11 выдает уведомление о том, что установка не будет разрешена, поскольку она вызывает проблемы с безопасностью или производительностью. Но есть простой выход - можно просто переименовать exe-файл.

Независимо от того, насколько легко это можно обойти, создание подобных ограничений, особенно когда "нарушающее" приложение, очевидно, не создает проблем с безопасностью или стабильностью, всегда оставляет неприятное послевкусие. В будущих релизах Microsoft может прибегнуть к более агрессивной блокировке. На момент написания статьи Windows 11 версии 23H2 не имеет проблем с установкой StartAllBack или ExplorerPatch.

Microsoft призывает пользователей перейти на Windows 11, но многие сомневаются из-за изменений в пользовательском интерфейсе и обязательной интеграции учетной записи Microsoft (которая также имеет обходной путь). Софтверный гигант мог бы решить эти проблемы (если не все, то некоторые), предоставив возможность перейти на интерфейс в стиле Windows 10, уменьшив необходимость полагаться на сторонние приложения (при условии, что существуют обоснованные опасения по поводу безопасности или стабильности).

Возможно, Microsoft снимет блокировку после выхода Windows 11 24H2, но нам придется подождать и понаблюдать за тем, как это будет происходить в ближайшем будущем. Многие пользователи полагаются на определенные возможности настройки, чтобы иметь более старый интерфейс или сделать его легким с помощью таких приложений, как Tiny11.