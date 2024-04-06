После того как Samsung выпустила обновление One UI 6.1 для серии Galaxy S23, некоторые пользователи начали испытывать проблемы с сенсорным экраном. Samsung объявила о временном решении проблемы.

Недавно компания Samsung выпустила обновление One UI 6.1 для серии Galaxy S23. После обновления многие пользователи столкнулись с проблемами с сенсорным экраном. Некоторые пользователи жаловались, что экран не реагирует на касания и приходится нажимать на него несколько раз.

Samsung признала наличие проблемы. По словам представителей компании, причиной неполадки является приложение Google Explore, расположенное в крайней левой части главного экрана. Samsung сообщила, что Google знает о проблеме и работает над ее решением. Компания предложила пользователям временное решение, пока проблема не будет устранена.

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Согласно этому решению, пользователям необходимо очистить данные приложения Google, а затем перезагрузить устройство. После этого сенсорный экран должен корректно распознавать все прикосновения. Чтобы очистить данные приложения Google, необходимо перейти в Настройки > Приложения > Google > Хранилище и нажать кнопку Очистить данные. После этого может потребоваться повторный вход в учетную запись Google. Google устранит проблему с помощью обновления приложения Google, поэтому мы рекомендуем включить автоматическое обновление в Play Store.