OnePlus представила новый телефон среднего класса OnePlus Nord CE4. Цена и характеристики телефона, который поставляется со значительными обновлениями по сравнению с Nord CE3.

OnePlus представила свой новый телефон среднего класса OnePlus Nord CE4. Давайте посмотрим, что предлагает этот телефон, получивший значительные обновления по сравнению с CE3.

Самое большое улучшение в OnePlus Nord CE4 произошло в области чипсета. Вместо очень старого процессора Snapdragon 782G в CE3, в CE4 используется новый чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Произведенный по 4-нм техпроцессу, процессор предлагает гораздо более высокую производительность как в плане вычислительной мощности, так и в плане графики.

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Что касается оперативной памяти, то здесь предлагается только 8 ГБ LPDDR4X RAM. Опция 12 ГБ как в CE3 была удалена. Можно сказать, что в этом смысле налицо регресс. Что касается памяти, то есть варианты на 128 и 256 ГБ.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном, как и предыдущая модель. Панель с частотой обновления 120 Гц также включает поддержку HDR10+ и 10-битного цвета.

В OnePlus Nord CE4 используется 1/1,95-дюймовый сенсор Sony LYT-600 с разрешением 50 МП и поддержкой OIS. К этой камере прилагается сверхширокоугольная камера IMX355 с разрешением 8 МП.

OnePlus Nord CE4 также уверенно заявляет о времени автономной работы, оснастив его аккумулятором емкостью 5500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у его предшественника. Телефон может полностью зарядиться всего за 29 мин с помощью 100-ваттной зарядки SuperVOOC. Более того, в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 100 Вт.

OnePlus Nord CE4 поставляется с операционной системой OxygenOS 14 (Android 14). Компания заявляет, что устройство будет получать два основных обновления операционной системы и в общей сложности три года обновлений безопасности. Еще одна примечательная особенность телефона - функция Aqua Touch, которая позволяет использовать экран даже в мокром состоянии.

Цена базовой модели OnePlus Nord CE4 8/128 ГБ, которая появится в продаже 4 апреля, в Индии составляет 300 долларов, в то время как цена 8/256 ГБ установлена на уровне 320 долларов. Уточним, что телефон, скорее всего, будет предлагаться для продажи только в Индии.