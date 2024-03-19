Полузакрытая конструкция ASSASSIN 4S оптимизирует воздушный поток и направляет воздух на ребра радиатора.

Модель ASSASSIN 4S имеет простой дизайн без подсветки. Он оснащен семью тепловыми трубками, расположенными перед двумя башнями радиатора с черным порошковым покрытием. Дополняет все это усовершенствованный 140-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB). Конструкция была подобрана таким образом, чтобы обеспечить свободный зазор между оперативными памятью. Как известно, это иногда бывает проблемой для больших процессорных кулеров.

Полузакрытая конструкция кулера оптимизирует воздушный поток и направляет воздух на ребра радиатора. ASSASSIN 4S предлагает различные режимы работы, достаточно просто щелкнуть переключателем, чтобы адаптировать охлаждение к вашим потребностям. Есть возможность бесшумной работы с уровнем 22,6 дБ(А) в режиме Silent или максимальной мощности охлаждения с уровнем 29,3 дБ(А) в режиме Performance.

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ASSASSIN 4S оснащен термопастой, и его установка значительно упрощена. ASSASSIN 4S по-прежнему совместим с сокетами Intel (1700, 1200, 115x, 20xx) и AMD (AM5, AM4).

На ASSASSIN 4S предоставляется 6-летняя гарантия и всемирная сеть технической поддержки клиентов DeepCool. Ориентировочная стоимость составляет 89,99 евро. ASSASSIN 4S будет доступен с 19 марта 2024 года.