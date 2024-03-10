Lunar Lake будет гарантировать почти на 50 % более высокую многоядерную производительность по сравнению с Meteor Lake-U

Выпуск процессоров серии Lunar Lake запланирован на вторую половину этого года. Тем не менее, недостатка в неофициальных сообщениях об этих процессорах нет. Новые утечки сосредоточены на многоядерной производительности.

Intel Lunar Lake с большим приростом производительности

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Bionic_Squash, известный своими инсайдерскими утечками о продукции Intel, опубликовал новую информацию о серии Lunar Lake, следующем поколении потребительских процессоров. По его данным, Lunar Lake будет гарантировать почти на 50 % более высокую многоядерную производительность по сравнению с Meteor Lake-U. Что касается подробностей, то утечка утверждает, что столь впечатляющая разница ожидается для 15-ваттного Meteor Lake-U и 17-ваттного Lunar Lake. В 1,5 раза более высокая производительность при затратах всего на 2 Вт больше выглядит действительно благоприятно. Информация от Bionic_Squash основана на результатах бенчмарков, к которым он, видимо, имеет какой-то доступ. Предполагается, что прирост в 50 % по многоядерной производительности получен из Cinebench R23 и Geekbench 5.4.5.

Ожидается, что серия Lunar Lake будет предназначена для легких и небольших ноутбуков, на что указывает низкий показатель TDP в 17 Вт. Однако стоит отметить, что Intel планирует довести мощность этих процессоров до 30 Вт. Раз уж мы затронули тему энергопотребления, стоит упомянуть, что в серию также войдут модели, предназначенные для систем с пассивным охлаждением и без вентиляторов. В данном случае речь идет о 8-ваттном устройстве.

Что еще мы знаем о Lunar Lake?

Новое поколение будет построено на высокопроизводительных ядрах Lion Cove и энергоэффективных ядрах Skymont. Ожидается, что оба типа ядер не будут поддерживать Hyper Threading, многопоточность Intel. Как уже говорилось, ожидается, что производительность многоядерных процессоров вырастет на 50 %.

Повышение производительности, которое обеспечит Lunar Lake, коснется и вычислений с искусственным интеллектом. Производительность ИИ на GPU и NPU вырастет в 3 раза. Разумеется, относительно Meteor Lake. Как Intel объявила некоторое время назад, процессоры Lunar Lake (для ноутбуков) и Arrow Lake (для настольных компьютеров) будут выпущены во второй половине 2024 года.