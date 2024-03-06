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dima0782
Nvidia официально завершила 19-летнюю историю бренда GTX
Брендинг Nvidia GTX наконец-то подошел к концу спустя 19 лет

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Появились сообщения о том, что серия Nvidia GTX 16 наконец-то снята с производства. По данным источников Board Channels, на которые ссылается VideoCardz, последние оставшиеся графические процессоры Nvidia с архитектурой Turing для видеокарт серии GTX 16 были распределены между AIB. Как только они закончатся, бюджетным геймерам придется искать другое место. Если эти сведения окажутся правдивыми, это также ознаменует конец эры GTX после 19-летнего существования.

Машинный перевод сообщения Board Channels гласит, что дорожная карта Nvidia GPU, которую увидел один из участников форума, показывает, что GeForce GTX 16-серии "полностью прекращена в первом квартале 2024 года". AIB будут продолжать собирать и продавать карты GTX 16-й серии, пока сохраняются запасы, что может занять некоторое время, но, по словам источника, последние карты GTX исчезнут с прилавков "в течение ближайших 1-3 месяцев".

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На данный момент единственными оставшимися продуктами GeForce GTX 16-й серии являются анемичные GTX 1630 и чуть менее анемичные GTX 1650. Семейство GTX 1660 уже давно снято с производства, как и все варианты Super. Nvidia продолжает поддерживать эти GPU своими последними драйверами и, вероятно, будет делать это еще как минимум несколько лет, но производительности уже давно не хватает.

Когда последние карты GTX 1630 и GTX 1650 закончатся, самым недорогим вариантом GPU Nvidia станет недавно представленная RTX 3050 6GB. Возможно, время появления RTX 3050 с более низкой ценой и это предполагаемое решение в дорожной карте как-то связаны. Это также может означать, что мы увидим несколько карт GeForce RTX более низкого уровня, или RTX 4050 может прийти в мир настольных ПК.

Последний вздох эры GTX?

Брендинг GTX впервые появился на GeForce 7800 GTX от Nvidia еще в 2005 году. В то время он был лишь суффиксом, но позже переместился в начало названия продукта с GeForce GTX 280 в 2008 году. Он стал основным брендом Nvidia до появления серии RTX 20 десять лет спустя, но вновь появился в 2019 году в бюджетной серии GTX 16, которая не имела дополнительных функций RTX, таких как трассировка лучей и тензорные ядра.

Хотя GTX 16-й и RTX 20-й серий используют одну и ту же архитектуру Тьюринга, кремний был уменьшен, и самые большие чипы имеют площадь всего 284 мм^2 (в то время как самые маленькие чипы RTX - 445 мм^2). Самая быстрая GTX 1660 Ti также оснащена всего 24 SMs (потоковыми мультипроцессорами), в то время как самая медленная RTX 2060 имеет 30 SMs. С тех пор для брендинга GTX все стало ясно.

С архитектурой Ampere и графическими процессорами серии RTX 30 компания Nvidia так и не удосужилась заменить бюджетную серию GTX 16. Самой недорогой моделью была RTX 3050 8GB, и только недавно ее вытеснила RTX 3050 6GB, которая появилась после запуска всех GPU серии RTX 40. Учитывая, что Nvidia сосредоточилась на трассировке лучей и искусственном интеллекте, мы подозреваем, что она уже никогда не выпустит новую карту GTX. Если слухи о прекращении производства Turing TU117 окажутся верными, это действительно ознаменует конец эпохи. Итак, прощай, GTX. У вас был хороший период.

#видеокарта #nvidia gtx
Источник: videocardz.com
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