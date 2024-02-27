Решение TSMC о строительстве заводов в Японии было ускорено льготами, предоставленными японским правительством

Первый японский завод TSMC начал работу в южной префектуре Кумамото 24 февраля, и компания подтвердила планы по строительству второго завода в стране в течение года. 92-летний основатель TSMC Моррис Чанг присутствовал на церемонии открытия в Кумамото, а премьер-министр Японии Фумио Кисида отправил поздравительное видеообращение.

Решение TSMC о строительстве заводов в Японии было ускорено льготами, предоставленными японским правительством, которое стремится ускорить рост местной полупроводниковой промышленности путем развития сотрудничества с международными литейными заводами. Кроме того, TSMC привлекло обилие водных ресурсов в Японии и концентрация смежных технологических компаний, которые необходимы компании для процветания в этом секторе, как предполагает отраслевой анализ.

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Основатель TSMC Моррис Чанг, председатель совета директоров Марк Лю, генеральный директор Си Си Вэй и другие руководители приняли участие в церемонии открытия дочернего предприятия JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing), находящегося в основной собственности компании, говорится в сообщении компании.

Премьер-министр Японии Кисида в своем видеообращении, транслировавшемся на мероприятии, заявил, что японское правительство решило поддержать расширение JASM в рамках пакета мер по поощрению внутренних инвестиций, объявленного в декабре 2023 года. Среди других уважаемых участников мероприятия были министр экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто и председатель группы Либерально-демократической партии по стратегии развития полупроводниковой промышленности Акира Амари.

Представители ключевых партнеров, такие как генеральный директор Sony Кеничиро Йошида, президент Denso Синносуке Хаяси, председатель совета директоров Toyota Акио Тойода и президент Kajima Хиромаса Амано, также оказали поддержку японскому филиалу чипмейкера, посетив открытие фабрики.

В своей речи основатель TSMC Моррис Чанг вспомнил, как в 2019 году ему предложили основать фабрику по производству чипов в Японии. Пять лет спустя, по его словам, завод стал реальностью, а JASM, как ожидается, повысит устойчивость цепочки поставок чипов и будет способствовать оживлению местной полупроводниковой промышленности.

Первый завод, получивший субсидию от правительства Японии в размере 476 млрд японских йен ($3,16 млрд), будет производить чипы по 28/16/12-нанометровым технологиям, а второй завод будет специализироваться на 7/6-нанометровых технологиях, сообщает тайваньское СМИ Economic Daily News. Ожидается, что JASM начнет строительство второго завода к концу этого года и будет выпускать на нем чипы с конца 2027 года.

TSMC утверждает, что инвестиции японского правительства в JASM превысят 20 млрд долларов, а создание двух заводов обеспечит не менее 3 400 рабочих мест.

Sony, Denso и Toyota также инвестировали в JASM. Строительство первого завода в Кумамото началось в апреле 2022 года, как сообщает СМИ Jiwei.

TSMC принадлежит около 70 % акций JASM, а Sony, Denso и Toyota являются вторичными инвесторами. Завод рассчитывает выйти на запланированный объем производства в 55 000 12-дюймовых чипов в месяц.