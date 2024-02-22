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dima0782
Intel сообщила, что будет производить процессоры для Microsoft
"Я хочу производить все чипы с искусственным интеллектом в отрасли", - говорит генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

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Intel будет производить высокотехнологичные процессоры для Microsoft, объявили компании, стремясь конкурировать с TSMC и Samsung за поставку следующего поколения процессоров, используемых для искусственного интеллекта, клиентам по всему миру.

Главный исполнительный директор Пэт Гелсингер заявил на мероприятии компании в среду, что Intel намерена "восстановить западное производство в масштабе", чему способствуют геополитические опасения Вашингтона о необходимости вернуть передовое производство в США.

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С тех пор как Гелсингер возглавил компанию три года назад, Intel пытается перестроиться на литейный бизнес, собирая чипы, разработанные другими компаниями, и восстанавливая свое преимущество в производстве самых передовых полупроводников. Спрос на них стремительно растет благодаря развитию генеративного искусственного интеллекта.

Но Intel необходимо убедить клиентов-производителей, что она будет относиться к чипам так же, как и к тем, которые разрабатывает сама.

Intel поставила перед собой цель добиться того, чтобы через десять лет в США и Европе производилось 50 % всех полупроводников в мире по сравнению с 20 % сегодня. Большая часть мирового производства сосредоточена в Азии, особенно на Тайване.

По словам Гелсингера, Intel становится "маниакально ориентированной на потребителя". Чтобы отразить это, компания реорганизуется в два подразделения - Intel Foundry, которое занимается производством полупроводников, и Intel Products, занимающееся их разработкой.

Гелсингер сказал, что Intel "создает две новые энергичные организации", добавив, что компания уже заключила сделки с литейными заводами общей стоимостью 15 млрд долларов.

Сатья Наделла, исполнительный директор Microsoft, заявил, что компания поддерживает стремление Intel стать ведущим мировым производителем процессоров. Intel будет производить процессоры, разработанные Microsoft, с использованием узла 18A.

Техпроцесс Intel 18A - это производственный процесс, который позволяет сделать процессоры меньше и энергоэффективнее. Тайваньская компания TSMC и южнокорейская Samsung внедряют свои собственные технологии для производства следующего поколения передовых процессоров для смартфонов, центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Microsoft - одна из нескольких компаний, включая Nvidia и AMD, которые разрабатывают чипы высокого класса, обеспечивающие огромную вычислительную мощность, необходимую для внедрения искусственного интеллекта.

"Через наш литейный цех я хочу производить все чипы для ИИ в отрасли", - сказал Гелсингер.

В их число входят полупроводники, основанные на архитектуре британского разработчика чипов Arm. Глава Arm Рене Хаас выступил на том же мероприятии, чтобы объявить о новом партнерстве с Intel, отметив, что, учитывая их историю, эти две компании "странные соседи". Разработки Intel основаны на архитектуре X86, которая конкурирует с разработками Arm.

Федеральный закон о процессорах, принятый в 2022 году, обещает выделить 52,7 миллиарда долларов на исследования, разработки и производство полупроводников в США.

Ранее на этой неделе администрация Байдена объявила, что калифорнийская компания GlobalFoundries получит 1,5 миллиарда долларов на строительство нового завода, расширение и модернизацию производства на площадках в Нью-Йорке и Вермонте для выпуска автомобильных, коммуникационных и оборонных полупроводников.

Гелсингер сказал, что о федеральном гранте Intel в рамках Закона о процессорах будет объявлено "очень скоро".

OpenAI, Google и другие компании, создающие и внедряющие большие языковые модели, лежащие в основе генеративного ИИ, потребуют "умопомрачительного" объема полупроводников в ближайшие годы, и спрос на самые передовые чипы "просто взорвется", сказала министр торговли США Джина Раймондо, появившись на экране во время мероприятия.

"Intel - чемпион страны по производству чипов", - сказала она.

Акции Intel в среду подешевели на 2,4 процента.


#intel #microsoft #процессоры #процессоры intel
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