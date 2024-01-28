Apple усердно работает над искусственным интеллектом, от которого она отстает

Искусственный интеллект набрал обороты в конце 2022 года, после того как компания OpenAl запустила ChatGPT-4. Apple, которая не могла достаточно проявить себя в этой области, пыталась что-то сделать с Vision Pro, но этого было недостаточно. В конце прошлого года Apple ускорила свои инициативы с помощью общей продуктивной модели искусственного интеллекта под названием MLX. Согласно новому отчету Financal Times, Apple занята покупкой новых специалистов и недавно созданных компаний, связанных с искусственным интеллектом.

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Финансовая компания Morgan Stanley обнаружила, что почти половина объявлений о вакансиях в Apple - это позиции, связанные с искусственным интеллектом. По его словам, компания будет делать больший акцент на искусственном интеллекте в iOS 18 и последующих операционных системах, а также тестирует LLM под названием "Ajax".

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Приложения, похожие на искусственный интеллект, используемые в Pixel 8 Pro и серии S24, могут прийти на устройства iPhone в новых версиях iOS. Компания, ускорившая свой прорыв в области искусственного интеллекта, скорее всего, представит свои новые продукты и функции в этой области на WWDC 20242. Первой моделью с этими функциями станет iPhone 16, который будет представлен в ноябре.