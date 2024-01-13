Новая функция призвана облегчить пользователям обмен документами и медиафайлами в рабочей области

Google анонсировала четыре новых обновления для некоторых своих приложений, которые добавляют новые функции или расширяют существующие. Например, Google добавила новый функционал в кнопку общего доступа в Drive, который позволяет пользователям делиться ссылкой на определенный момент в видео.

Помимо новой функции в Google Drive, поисковый гигант ввел новые выпадающие опции на кнопке общего доступа в Google Docs, Sheets, Slides и Drawings.

реклама

Новая функция призвана облегчить пользователям обмен документами и медиафайлами в рабочей области. В последних версиях "Документов", "Таблиц", "Слайдов" и "Рисунков" кнопка "Поделиться" будет доступна через новое выпадающее меню.

Новая кнопка расширяется и предлагает несколько быстрых действий, таких как отложенные запросы на доступ и "Копировать ссылку". Сейчас эта функция распространяется на домены Rapid Release и Scheduled Release.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам Google, выпадающая кнопка будет доступна всем пользователям Google Workspace и пользователям с личными аккаунтами Google. Имейте в виду, что на распространение этой функции для всех уйдет одна или несколько недель, поэтому наберитесь терпения, если вы еще не видите этого выпадающего меню.