Накладка обеспечивает полное отслеживание лица

Компания HTC VIVE представила новый трекер лица для последнего поколения комплекта XR - HTC VIVE XR Elite. Это накладка VIVE Full Face Tracker. VIVE Full Face Tracker устанавливается на XR Elite с помощью подключаемого модуля через разъем USB-C. Накладка обеспечивает полное отслеживание лица.

VIVE Full Face Tracker захватывает выражения лица в виртуальных средах, играх, захвате движений, исследованиях, обучении и многом другом. Он обеспечивает естественное отображение движений лица в XR, захватывая до 38 смешанных настроек губ, зубов, языка, щек, носа и подбородка при частоте отслеживания 60 Гц. Это означает, что даже самая маленькая гримаса или изменение лица будут точно воспроизведены, а произносимые слова будут соответствовать выражениям лица в режиме реального времени.

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VIVE Full Face Tracker может отслеживать движения глаз со скоростью 120 кадров в секунду. В нем также предусмотрена функция автоматической калибровки: трекер определяет расстояние между зрачками (IPD) и автоматически калибрует VR-гарнитуру, обеспечивая максимальный комфорт и четкость зрения.

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Эта функция позволяет нескольким пользователям использовать одну и ту же VR-гарнитуру без необходимости вручную сбрасывать настройки IPD. По желанию пользователи могут регулировать фокус с помощью диоптрического кольца непосредственно на гарнитуре VIVE XR Elite, чтобы вручную настроить качество изображения.