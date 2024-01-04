В то время как электромобили часто критикуют за недостаточный запас хода, в скором времени они могут составить конкуренцию автомобилям, работающим на ископаемом топливе.

Электромобили прошли долгий путь, но беспокойство по поводу дальности пробега по-прежнему остается актуальным. Но скоро ситуация может измениться. Один из китайских автопроизводителей недавно представил новую батарею, которая позволяет электромобилю проехать на одной зарядке 1 000 километров.

Революция электромобилей уверенно продвигается вперед, но остается одно серьезное препятствие: ограничения по дальности поездок. В среднем запас хода электромобилей в настоящее время составляет 300 километров. Это может стать проблемой, особенно при длительных поездках, поскольку пункты зарядки не так широко распространены, как бензоколонки. Но китайская компания только что совершила огромный скачок в развитии дальности хода электромобилей.

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Nio

Автопроизводитель Nio представил новую батарею, способную обеспечить седану ET7 прохождение 1000 километров на одной зарядке. Это был не просто теоретический тест: генеральный директор компании Уильям Ли сам управлял автомобилем во время 14-часовой прямой трансляции, преодолев расстояние в 1 044 километра между провинциями Чжэцзян и Фуцзянь со средней скоростью 84 километра в час. Тысячи людей наблюдали за этим подвигом в режиме онлайн, демонстрируя реальный потенциал этой революционной технологии.

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"В настоящее время эта батарея имеет самую высокую плотность энергии в массовом производстве в мире и обеспечивает превосходные показатели безопасности. Что еще более важно, все продаваемые модели могут быть гибко модернизированы до батарей емкостью 150 кВт/ч с помощью системы замены батарей Nio", - с гордостью заявил Уильям Ли.