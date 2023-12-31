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dima0782
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
Первоначально завод будет производить технологии класса 28 нм.

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Компания TSMC собирается провести официальную церемонию открытия своего первого завода в Японии, запланированную на 24 февраля 2024 года, сообщает China Times со ссылкой на японские СМИ. Полупроводниковое производство будет способно выпускать чипы по технологии N28 (28-нм) от TSMC и станет самым современным логическим заводом в Стране восходящего солнца. 

Японская фабрика TSMC будет расположена недалеко от Кумамото, города на японском острове Кюсю. Полупроводниковый завод будет обрабатывать пластины с использованием различных производственных узлов, созданных на основе технологии N28 (28 нм). В их число входят несколько вариантов N28 и технологический процесс 22ULP - специализированный узел для приложений с ультранизким энергопотреблением. Несмотря на то, что эти технологии производства слишком устарели для использования в передовых системах-на-кристалле (SoC) для смартфонов или ПК, а также высокопроизводительных CPU или GPU, они вполне подходят для компонентов, используемых в автомобильном секторе и бытовой электронике. Спрос на такие процессоры высок и в Японии с ее многочисленными крупными компаниями, работающими в этих секторах.

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источник: TSMC

Ожидается, что эти технологии останутся актуальными в течение длительного периода времени, учитывая длительный жизненный цикл многих интегральных схем (ИС). Сейчас TSMC планирует провести официальную церемонию открытия 24 февраля, а производство чипов начнется во второй половине 2024 года, как и планировалось. По слухам, со временем TSMC построит в Японии еще одну фабрику, которая сможет обрабатывать пластины по технологическому процессу N16, который включает в себя N16, N12 и N12e, относящиеся к классам 16 и 12 нм. 

После ввода в эксплуатацию на фабрике будет работать около 1700 человек. В настоящее время на предприятии работает около 1400 сотрудников, а весной 2024 года ожидается приток 250 новых выпускников, сообщает China Times.

TSMC - контрактный производитель чипов №1 в мире - расширяет свою деятельность за пределами Тайваня, что обусловлено как ростом спроса на чипы, так и влиянием текущей геополитической обстановки. В Японии компания строит свою фабрику в сотрудничестве с Sony. Производственная мощность завода в Кумамото составит 45 000 выпусков пластин в месяц, а первоначальные инвестиции в завод составят 7 миллиардов долларов, причем японское правительство будет субсидировать проект. Однако окончательная стоимость проекта неизвестна.

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TSMC также находится в процессе создания центра исследований и разработок в Японии и участвует в различных совместных проектах с Токийским университетом. 

#tsmc #япония #полупроводниковое производство #полупроводниковая промышленность #полупроводниковая индустрия
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