Huawei провела мероприятие, на котором представила смартфоны серии Nova 12 в Китае

Сегодня компания Huawei провела мероприятие, на котором представила смартфоны серии Nova 12 в Китае. Вместе с этим бренд также представил специальные издания своих планшетов MatePad Pro 2024. Первое - это комплект MatePad Pro 13.2″ Collector's Edition, а второе - MatePad Pro Star Flash Set. Вот подробности.

Huawei представила MatePad Pro 13.2″ Collector's Edition в новой цветовой гамме. Этот планшет, оснащенный конфигурацией 16 ГБ/1 ТБ, включает в себя клавиатуру Star Flash Keyboard для улучшенной связи, стилус Star Flash для письма и рисования профессионального уровня, а также флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro 3. Коллекционное издание также поставляется с двухлетним пакетом Huawei Care.

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источник: Huawei

Кроме того, Huawei выпустила набор Star Flash Set для планшетов MatePad Pro 13.2″ и MatePad Pro 11″, включающий клавиатуру Star Flash Keyboard и стилус. По своим техническим параметрам MatePad Pro 13.2″ Collector's Edition аналогичен обычному MatePad Pro 13.2″. То же самое относится и к MatePad Pro в наборе Star Flash.

Технические характеристики Huawei MatePad 13.2″:

Huawei MatePad Pro 13.2″ оснащен 13,2-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2880 x 1920 пикселей, цветовой гаммой P3 и впечатляющим коэффициентом контрастности 1 000 000:1. Тонкий корпус при толщине всего 5,5 мм и весе 580 граммов повышает портативность.

Укомплектованный процессором Kirin 9000s, планшет предлагает максимум 16 ГБ оперативной памяти и обширный внутренний накопитель емкостью 1 ТБ. Устройство может похвастаться внушительным аккумулятором емкостью 10 100 мАч, поддерживающим быструю зарядку 88 Вт, позволяющую зарядить устройство на 85 % за 40 минут и полностью зарядить его за 65 минут.

Звуковое сопровождение дополнено 6 двухканальными динамиками, пространственным аудио и сертификацией Huawei Sound. Набор камер включает в себя 16-Мп фронтальную камеру с датчиком ToF и заднюю двойную камеру с объективами 13 Мп + 8 Мп. Поддержка связи включает Bluetooth 5.2, кодеки AAC и LDAC. Работая под управлением HarmonyOS 4, планшет оснащен стилусом M-Pen третьего поколения с технологией StarLight, обеспечивающим чувствительность к нажатию более 10 000 уровней и задержку 0 мс.

источник: Huawei

Цены и доступность

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Коллекционное издание MatePad Pro 13.2″ стоит 12999 китайских юаней ($1819), а Star Flash Edition MatePad Pro 13.2″ и MatePad Pro 11″ (2024) - 8999 китайских юаней ($1260) и 6299 китайских юаней ($882), соответственно. Кроме того, магнитные клавиатуры Star Flash Edition Smart Magnetic Keyboard для этих планшетов доступны по цене 1099 китайских юаней ($154) для MatePad Pro 13.2″ и 999 китайских юаней ($140) для MatePad Pro 11″ (2024). Предварительное бронирование планшетов специального выпуска началось 26 декабря 2023 года в 04:08 PM, а официальная доступность запланирована на 18 января 2023 года в 10:08 AM по местному времени в Китае.