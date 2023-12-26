AR-очки от Apple впервые были показаны нам еще в июне, на Worldwide Developers Conference 2023, но их анонс не означал выхода на рынок, который еще впереди

Появились новые сообщения о скорых массовых поставках очков от Apple. Более того, аналитик также сообщает, когда Vision Pro уже скоро поступят в продажу.

Apple Vision Pro

AR-очки от Apple впервые были показаны нам еще в июне, на Worldwide Developers Conference 2023, но их анонс не означал выхода на рынок, который еще впереди. К счастью, нам уже не придется долго ждать этого события. Выход очков Vision Pro ожидается в начале следующего года.

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источник: Apple

О скором запуске нового устройства от Apple буквально вчера написал аналитик Минг-Чи Куо, который уже неоднократно раскрывал свои прогнозы относительно аппаратного обеспечения компании из Купертино. По мнению Куо - и это не удивительно - очки Vision Pro станут самым важным продуктом для Apple в 2024 году. Это совершенно новая для Apple область рынка, где она только набирается опыта, поэтому неудивительно, что компания уделит Vision Pro значительную (если не большую) часть своего внимания.

Относительно небольшое количество устройств

Куо также сообщает, что массовые поставки очков начнутся уже в первую неделю января 2024 года. К сожалению, мы не знаем, сколько единиц составят первые партии. Вместо этого аналитик раскрыл, сколько всего очков будет произведено. Ожидается, что в 2024 году будет поставлено около 500 000 устройств. Учитывая, что ежегодные продажи iPhone исчисляются миллионами, упомянутые 500 000 кажутся довольно консервативной цифрой. AR-очки не так популярны и просты в использовании, как смартфон. Кроме того, не каждый сможет позволить себе Vision Pro. В США цена на это оборудование составит $3499. Таким образом, одна только цена подкрепляет мнение о том, что продажи Vision Pro вряд ли будут даже близки к уровню iPhone.

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Аналитик также сообщил, что, судя по графику поставок, очки должны появиться на прилавках магазинов либо в конце января, либо в начале февраля. Следует, однако, добавить, что сначала очки поступят в продажу в США. В других странах они появятся только в 2024 году.