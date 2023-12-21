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Долгое время руководивший игровым гигантом Activision Blizzard Бобби Котик оставит свою должность 29 декабря. Этот шаг последовал за масштабным приобретением компании Xbox за 69 миллиардов долларов, которое было завершено в октябре. Уход Котика, на который первоначально намекали во внутренней записке, теперь официально подтвержден, что знаменует собой значительные изменения в игровой индустрии.
Бобби Котик руководил ростом числа крупных игр в Activision
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Время работы Котика в Activision Blizzard было богато событиями. Под его руководством компания создала такие культовые игровые франшизы, как "Call of Duty", "World of Warcraft" и "Candy Crush Saga". Эти игры стали не только коммерчески успешными, но и оказали значительное влияние на игровую культуру во всем мире. Его влияние на индустрию неоспоримо: миллионы геймеров на протяжении многих лет увлекались этими играми.
Интересно, что уход Котика не сопровождается появлением его непосредственного преемника. Этот необычный шаг говорит о стратегических изменениях в компании, особенно в связи с ее интеграцией в семейство Xbox. Фил Спенсер, глава Xbox, неоднократно выражал свое восхищение работой Котика и наследием, оставленным им в Activision Blizzard. Недавняя внутренняя записка Спенсера подчеркивает эти чувства, делая акцент на вкладе Котика в игровой мир и успешном процессе приобретения.
Отсутствие прямой замены Котику может указывать на новое направление развития Activision Blizzard под руководством Xbox. Поскольку игровая индустрия становится все более конкурентной и разнообразной, интеграция Activision Blizzard в Xbox может стать предвестником новой эры инноваций и сотрудничества в разработке и издании игр.