Под его руководством компания создала такие культовые игровые франшизы, как "Call of Duty", "World of Warcraft" и "Candy Crush Saga"

Долгое время руководивший игровым гигантом Activision Blizzard Бобби Котик оставит свою должность 29 декабря. Этот шаг последовал за масштабным приобретением компании Xbox за 69 миллиардов долларов, которое было завершено в октябре. Уход Котика, на который первоначально намекали во внутренней записке, теперь официально подтвержден, что знаменует собой значительные изменения в игровой индустрии.

Бобби Котик руководил ростом числа крупных игр в Activision

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Время работы Котика в Activision Blizzard было богато событиями. Под его руководством компания создала такие культовые игровые франшизы, как "Call of Duty", "World of Warcraft" и "Candy Crush Saga". Эти игры стали не только коммерчески успешными, но и оказали значительное влияние на игровую культуру во всем мире. Его влияние на индустрию неоспоримо: миллионы геймеров на протяжении многих лет увлекались этими играми.

Интересно, что уход Котика не сопровождается появлением его непосредственного преемника. Этот необычный шаг говорит о стратегических изменениях в компании, особенно в связи с ее интеграцией в семейство Xbox. Фил Спенсер, глава Xbox, неоднократно выражал свое восхищение работой Котика и наследием, оставленным им в Activision Blizzard. Недавняя внутренняя записка Спенсера подчеркивает эти чувства, делая акцент на вкладе Котика в игровой мир и успешном процессе приобретения.

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Отсутствие прямой замены Котику может указывать на новое направление развития Activision Blizzard под руководством Xbox. Поскольку игровая индустрия становится все более конкурентной и разнообразной, интеграция Activision Blizzard в Xbox может стать предвестником новой эры инноваций и сотрудничества в разработке и издании игр.