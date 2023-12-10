Ранее доступная только на PlayStation 5 и PC игра вышла на Xbox

Недавно завершилась церемония вручения премии Game Awards, на которой было сделано множество новых анонсов, порадовавших поклонников игр, но настоящими победителями в этот вечер стала команда, создавшая игру года, которой посчастливилось встретиться с самим Тимоти Чаламетом.

Это игра Baldur's Gate 3. Ранее доступная только на PlayStation 5 и PC, теперь она вышла на Xbox Series X и, что невероятно, на Xbox Series S. Консоль начального уровня Microsoft должна иметь паритет с Series X по всем играм, но для Baldur's Gate 3 было сделано исключение.

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Версия игры для Series S не будет поддерживать мультиплеер с раздельным экраном, но, кроме этого, одна из самых масштабных игр всех времен осталась неизменной для малышки Xbox. Хотите получить представление о ее масштабах? Недавний патч добавил не менее 3500 новых строк диалогов. Можно с уверенностью сказать, что игра заслужила свой рейтинг на Metacritic в 96 баллов. Так чего же ждать геймерам Xbox? О чем она?

Baldur's Gate 3 - это фэнтезийная ролевая игра в стиле Dungeons & Dragons, за которой можно провести сотни часов. Если вам нужно что-то высокооктановое, то это не для вас, но если вам хочется бесконечного приключения с напряженными тактическими боями и историей, в которой больше ветвей, чем фруктовых садов, то это игра вашей мечты. С четырьмя игроками в сетевом и локальном кооперативе (не на Series S) самое время собрать свою команду и отправиться в эпический поход.

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Будущее для Xbox сейчас выглядит многообещающе. Стратегия Microsoft по покупке ведущих разработчиков начала приносить свои плоды: например, приобретение Bethesda привело к запуску, возможно, самой ожидаемой игры года Starfield в Game Pass. В 2024 году недавнее слияние Microsoft и Blizzard также должно принести свои плоды.