Если вы часто используете голосовые заметки, вам понравится эта новая функция

Когда речь заходит о сервисах обмена мгновенными сообщениями, пользователи могут выбирать из множества вариантов. Несмотря на такое количество альтернатив, многие по-прежнему предпочитают пользоваться сторонним сервисом - WhatsApp.

Это был один из первых узнаваемых брендов в этом пространстве, который, несомненно, завоевал хорошую степень лояльности к бренду. Теперь, похоже, компания намерена добавить в платформу множество новых функций.

реклама

WhatsApp

За последние недели и месяцы мы видели массу обновлений в приложении. Среди них - возможность отправлять фото и видео без сжатия, разделение экрана при видеозвонках и многое другое.

Теперь появилась еще одна новая функция. На этот раз речь идет о голосовых заметках, которые получат новый импульс благодаря объединению со старой функцией WhatsApp. Она называется View Once и означает, что голосовые заметки теперь можно настраивать в формате одноразового использования, как в Snapchat.

Функция View Once не является новой для WhatsApp. Впервые появившись в 2021 году, пользователи уже некоторое время могут использовать ее на своих фото и видео. Но теперь эта функция появилась и для голосовых заметок.

Это отличная новость для пользователей голосовых заметок. Прошли те времена, когда голосовая заметка оставалась доступной навсегда. Неважно, было ли полученное сообщение неловким или инкриминирующим, теперь его можно удалить из истории чатов.

WhatsApp предлагает и несколько других вариантов использования. Возможно, вам нужно отправить другу данные своей карты, но вы не хотите оставлять их на телефоне. А может быть, вы планируете сюрприз и хотите скрыть детали. Как бы то ни было, новая функция может пригодиться.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Обновление будет распространяться в течение следующих нескольких дней и недель. Поэтому не стоит паниковать, если вы не увидите его на своем устройстве сразу.